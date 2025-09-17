La firma de calzado de lujo Christian Louboutin anuncia hoy, 17 de septiembre, el nombramiento de Jaden Smith como director creativo de la división masculina.

Este es un hecho histórico en el universo de la marca reconocida por su suela roja, debido a que es la primera vez que alguien que no es su fundador asume el liderazgo creativo en una de sus líneas.

"Cuando conocí a Jaden, vi en él una afinidad natural con la Maison, su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores, y su curiosidad y apertura son notables.

"Sentí que, con su dirección creativa, nuestra colección masculina evolucionaría de una manera emocionante y dinámica. Siento que él es la incorporación perfecta para nuestro equipo creativo y realmente espero con ilusión divertirme trabajando con él en nuestras colecciones para hombres", expresó el diseñador Christian Louboutin sobre este nombramiento.

Jaden Smith y Christian Louboutin. Foto: Especial

Jaden Smith, primer director creativo de la línea masculina de Louboutin

Detallan que Jaden Smith, en su nuevo rol, supervisará la creación de cuatro colecciones al año de calzado, marroquinería y accesorios para hombre. Además, estará a cargo de crear el universo visual en la realización de campañas, eventos y experiencias inmersivas.

En un comunicado expresan: “Artista multifacético, Jaden Smith asume este rol con la ambición de expandir y enriquecer la narrativa masculina. Con casi una década de colaboraciones en calzado, su propia marca de moda y su constante diálogo con la música, el performance y el activismo, Jaden Smith interpretará el legado de Christian Louboutin a través de su visión creativa única”.

Jaden Smith se caracteriza por un estilo vanguardista. Foto: Especial

Su colección debut será presentada en enero de 2026 durante la Semana de la Moda masculina de París, con una propuesta para la temporada otoño-invierno 2026 y estará disponible en tiendas en mayo de ese año. Aunque la firma anuncia que habrá una colección cápsula disponible en enero del año entrante, en boutiques seleccionadas y en su tienda online.

"Fusionar mi visión con la de Christian resulta bastante natural porque vemos el mundo de una manera muy similar. Hay un respeto compartido por la libertad creativa, y creo que por eso funciona.

"Quiero continuar la historia, honrando el pasado mientras doy forma al futuro desde mi propia perspectiva. No es solo un título, es un hogar creativo. Christian me ha dado un lugar para explorar, aprender y crear libremente. Su legado está construido sobre el trabajo duro y la alegría, y quiero llevar eso adelante", dice Jaden Smith.

La línea de calzado masculino de Louboutin fue lanzada hace más de 15 años y representa el 24% del negocio de la marca.

