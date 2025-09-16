Si últimamente has notado tu cuero cabelludo tieso, con cierta tirantez, que te pica constantemente pero no hay señales de caspa o, bien, notas que el shampoo no remueve toda la suciedad, especialmente residuos de productos, polvos o agentes contaminantes, es muy probable que haya una acumulación de impurezas.

Un exfoliante capilar ayuda a remover esas células muertas, los residuos, el sebo en exceso y todo lo que impide que tus folículos respiren.

Y si te preguntas si este procedimiento realmente lo necesitas, aquí te explicamos cuál sería el resultado: una raíz más saludable, un cabello que puede crecer mejor y verse con más volumen, menos caspa, y una sensación de limpieza que dura más.

Además, al destapar los poros del cuero cabelludo, se mejora la circulación sanguínea, lo que beneficia que los productos nutritivos que uses posteriormente penetren mejor.

Cómo se usa el exfoliante

Para aplicar un exfoliante capilar lo ideal es hacerlo cuando el cabello esté húmedo: antes del shampoo, distribuyendo el producto sobre la raíz.

Luego de aplicarlo, masajea con las yemas de los dedos con movimientos circulares suaves (evita usar las uñas), para activar la circulación sin irritar. Enjuaga bien y continúa con tu rutina habitual de shampoo, acondicionador o mascarilla.

La frecuencia depende de tu tipo de cabello y del entorno donde vivas: si estás en ciudad, con mucha contaminación, o usas muchos productos de estilismo, puedes exfoliar una vez a la semana.

Si tienes cuero cabelludo sensible, seco o con tendencia a irritarse, bastará cada dos o tres semanas. Lo importante es observar cómo reacciona tu piel y ajustar.

De igual forma, pregúntale a tu dermatólogo qué es lo más recomendable para incorporar en tu rutina de limpieza.

Tipos de exfoliantes

Los exfoliantes capilares pueden venir en gel con microgránulos, en crema, en formato de mascarilla detox o como pre-shampoo. Algunos combinan ingredientes físicos (como semillas, polvo de hueso, azúcar suave) y otros usan ácidos suaves o enzimas para exfoliar químicamente.

Aquí lo ideal es elegir fórmulas que no resequen demasiado, que tengan ingredientes calmantes si eres sensible, y que no sean agresivas.

Prefiere productos con ingredientes naturales como arcillas suaves, alga, moringa, aceite de argán o camelia, entre otros; y evita aquellos que sean abrasivos, o que contengan alcoholes fuertes o perfumes irritantes porque tu cuero cabelludo podría reaccionar e irritarse.

Beneficios luego de unas semanas

Si lo haces bien, tras uno o dos usos notarás que el cuero cabelludo se siente más ligero, menos picazón, menos grasa acumulada entre lavados.

Con el uso regular, puede mejorar la textura del cabello, disminuir la caída que se relaciona con folículos congestionados, y lograr que los productos que usas (tratamientos, sueros, aceites) rindan mejor.

Además, cuando la raíz está limpia, los peinados se ven más naturales, sin efecto apelmazado. Por otro lado, si eres de las que aplica tintes, decoloraciones o sueles exponer el cabello al sol o contaminación, la exfoliación ayuda a mantener el color más vivo ya que remueve partículas externas que lo apagan.

Guía de compras: exfoliantes capilares

Cleansing Scalp Scrub, de Sephora

Es ideal para uso semanal, viene en textura gelatinosa con microperlas suaves. Deja una sensación refrescante, y ayuda a remover impurezas del cuero cabelludo sin resecar. Perfecto si buscas algo accesible y eficaz.

Foto: Especial

Exfoliante & Champú 2-en-1, de Marc Anthony

Este exfoliante de la línea para pelo rizado de Marc Anthony limpia a fondo en un solo paso gracias a su fórmula con arcilla, que elimina grasa y residuos acumulados sin resecar. Ideal para usar una vez por semana y dejar la raíz fresca y ligera.

Scalp Solutions Exfoliant Treatment, de Aveda

A un precio un poco más elevado, pero con ingredientes de calidad, buen aroma y sensación muy profesional. Excelente si deseas tratar cuero cabelludo más exigente o tienes problemas de acumulación persistente.

Foto: Especial

