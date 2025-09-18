Con el cambio de temporada, ¡también puede venir un cambio de look! Por lo general, en el otoño los tonos se oscurecen un poco, tanto en la moda como en la belleza. Este año, los castaños tienen gran presencia en tonalidades profundas como espresso y chocolate. Los tintes caramelo y algunos cobrizos también se encuentran en diferentes listas de tendencias para la temporada.

“Las morenas se están volviendo brillantes con tonos espresso y chocolate, a menudo combinados con sutiles reflejos 'money piece' para dar luminosidad al rostro”, dice el colorista de celebridades George Papanikolas en la edición estadounidense de Harper’s Bazaar. Para muchas es una oportunidad para evitar coloraciones drásticas y estar a la moda con tintes intensos y sofisticados.

Espresso

Un castaño oscuro que evoca una taza de café y se acerca al negro es uno de los tonos favoritos para la temporada otoñal en 2025, que queda muy hermoso tanto en melenas extralarga como en cortas. El truco para que siempre luzca hermoso es mantener el cabello con brillo, así que no dejes de hidratarlo y minimiza herramientas de calor.

El estilista de celebridades Dimitris Giannetos compartió estas imágenes de la modelo Shay Mitchell luciendo un tono 'espresso'. Foto: Especial. Instagram @dimitrishair

Spiced Honey Blonde

En los Premios Emmy, destacó el color de cabello de celebridades como Hunter Schafer y Lisa de Blackpink, tono que la revista Elle bautiza como “Spiced Honey Blonde”, un rubio miel. “Este es un tono suave, neutro y cálido, a medio camino entre el rubio, el castaño y el cobrizo”, explica a la publicación el estilista Tom Smith.

Lisa y Hunter Schafer imponen esta tonalidad de cabello. 2025, Foto: EFE

Buttery Blonde

Es un rubio claro, cremoso, con matices dorados, que ha estado en tendencia en primavera-verano y se mantiene como favorito para el otoño 2025. Sabrina Carpenter es una de las famosas que le ha dado impulso a esta tonalidad. El rubio mantequilla no se tiene que lucir como tinte uniforme, puedes pedir a tu estilista una propuesta para llevarlo con efectos de color.

El rubio mantequilla es cálido, con matices dorados. Foto: EFE

Chocolate

Los tintes chocolate nunca aburren y una de las mejores temporadas para lucirlo con la paleta de colores de la ropa es el otoño. Se ve muy hermoso en mujeres morenas. La estilista basada en Los Ángeles Anni Skopich escribe en sus redes sociales: “Este color realza a la perfección los ojos grises y marrones, dándole a tu look un toque refinado y expresivo”.

"Al igual que la variedad comestible del chocolate, este color de cabello castaño es un tono rico, delicioso y profundo con un atractivo y brillo universales", resaltan en Garnier.

El tono chocolate es uno de los favoritos de las latinas. Foto: Especial. Instagram @a_skopich

