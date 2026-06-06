Tendencias | 06-06-26 | 19:19 | Actualizada | 06-06-26 | 19:19 |

Ante las altas temperaturas, la presencia de es una preocupación creciente para muchas familias, especialmente durante la temporada de calor y lluvias, pues este clima provoca que los arácnidos salgan de sus refugios habituales para adentrarse a distintas zonas de la urbe.

Aunque la Ciudad de México no es una de las entidades con mayor incidencia de en el país, un aumento en el avistamiento de alacranes ha sido detectado en diversas zonas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones de prevención.

Cabe mencionar que este tipo de animales son de hábitos nocturnos, en ese momento buscan alimentarse o reproducirse mientras permanecen ocultos durante las horas diurnas y logran sobrevivir con cantidades mínimas de agua.

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como prevenir que alacranes en el hogar. Foto: IA
como prevenir que alacranes en el hogar. Foto: IA

¿Cuáles son las alcaldías con mayor presencia de alacranes?

Los alacranes en casa suelen buscar refugio en lugares oscuros, frescos y con acceso a alimento. Factores como el crecimiento urbano, la acumulación de escombros, jardines descuidados y las altas temperaturas favorecen su presencia.

De acuerdo con la Guía de control y monitoreo de alacranes y arañas de la Secretaría de Salud, el riesgo de picaduras dentro del hogar aumenta durante los meses de abril a julio.

Según diversos reportes de atención por fauna nociva y otros registros, las alcaldías ubicadas en zonas con mayor vegetación, barrancas y áreas naturales suelen registrar más avistamientos.

Entre las demarcaciones donde con frecuencia se reporta la presencia de alacranes en la Ciudad de México destacan:

  • Tlalpan
  • Xochimilco
  • Milpa Alta
  • Magdalena Contreras
  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
Ante una picadura de alacrán es importante tomar acción de inmediato. Foto: Creada con IA (ChatGPT) y UNAM
Ante una picadura de alacrán es importante tomar acción de inmediato. Foto: Creada con IA (ChatGPT) y UNAM

¿Qué hacer si encuentras un alacrán?

Si detectas uno dentro de tu vivienda, evita manipularlo directamente. Utiliza un recipiente para aislarlo o solicita apoyo de personal especializado en control de fauna.

Durante las noches sacude cama y cobijas antes de utilizarlos, de igual manera, con ropa y zapatos si se almacenan en puntos alejados con mayor presencia de humedad.

En caso de una picadura, es importante acudir de inmediato a un centro de salud, especialmente si la persona afectada es un niño, adulto mayor o presenta síntomas como dolor intenso, dificultad para respirar o mareos.

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dcs

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