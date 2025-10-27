El desfile Vogue World: Hollywood se celebró el domingo 26 de octubre en Paramount Pictures Studios Lot, en Los Ángeles, con un enfoque centrado en conectar la creatividad de dos mundos: la moda y el cine. En la pasarela, modelos y actrices rindieron homenaje a diferentes géneros, personajes y películas, con looks de ensueño creados por diseñadores de vestuario aclamados en colaboración con directores creativos de marcas de moda.

Entre las estrellas que participaron en el desfile destacan Ayo Edebiri, Hunter Schaffer y Nicole Kidman, así como la modelo Kendall Jenner. En el desfile hubo guiños a películas como "Black Panther", "Dune", "El gran Gatsby", "Maria Antonieta" y "Moulin Rouge". En la creación de los diseños participaron las casas de moda Balmain, Chanel, Maison Alaïa, Marc Jacobs, McQueen, Prada y Valentino.

Varias famosas latinas fueron invitadas a presenciar la cuarta edición de este importante evento de Vogue, como la actriz mexicana Eiza González y la cantante colombiana Karol G, quien además es el rostro de la más reciente portada de Vogue México y Latinoamérica. ¡Descubre sus looks!

Las estrellas latinas en Vogue World: Hollywood

Eiza González

Es la primera vez que Eiza González acude a un desfile de Vogue World. La actriz mexicana lo hizo de la mano de la audaz firma de lujo Mugler, con un diseño de Miguel Castro Freitas. Destacó enfundada en un vestido midi negro con bustier de cuero y falda recta con especial volumen en las caderas. En la parte superior del diseño resaltan joyas bordadas en mismo tono. Sin duda, su calzado es punto focal de su look, se trata de botas con puntera cuadrada.

Foto: Especial. Instagram @eizagonzalez

Camila Cabello

La cantante Camila Cabello eligió tonos metálicos para su look, firmado por la marca Vivienne Westwood. Lució un corsé dorado con escote corazón y una falda con corte en A de tono oro rosa, con moderno diseño en la cintura. Añadió un color vibrante mediante el calzado, pues la artista llevó unos zapatos pumps rojos de la reconocida firma Manolo Blahnik.

Foto: Especial. Instagram @camila_cabello

Becky G

La artista de ascendencia mexicana brilló en dorado, con un vestido columna con escote de hombros caídos (off-the-shoulders). La cauda envolvente con encaje aportó dramatismo al look. En el estilismo de Becky G resaltó la joyería, representada por un glamoroso collar con brillantes que lució perfecto con el escote y su cabello suelto.

Leer también: Karol G derrocha glamour en nueva portada de Vogue México

Karol G

Karol G se encuentra en un gran momento de su carrera. La protagonista de la más reciente portada de Vogue México y Latinoamérica eligió un vestido corto bicolor para asistir a este encuentro de moda y cine. El diseño es de la colección otoño-invierno 2008 de Balenciaga, creado por Nicholas Ghesquière. La cantante colombiana acompañó su vestido blanco y negro con sandalias de charol negro con tacón.

Foto: Especial. Instagram @karolg

La modelo mexicana Aneken Zaldívar

La modelo mexicana Aneken Zaldívar desfiló en Vogue World: Hollywood, durante el segundo acto del fashion show, en el que reinterpretaron el estilo gótico de algunas joyas cinematográficas como “El joven manos de tijera”, del universo de Tim Burton.

En Vogue informan que los fondos recaudados con las entradas de este evento serán destinados a Entertainment Community Fund, “una organización benéfica que presta apoyo a actores, trabajadores y otros creativos de la industria cinematográfica”, detallan. La colaboración será especialmente asignada a profesionales del área de vestuario que hayan sido afectados por los incendios forestales de Los Ángeles.

Leer también: El espectacular vestido de Galilea Montijo con transparencias y perlas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters