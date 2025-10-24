La Gala de Día de Muertos de Vogue México no solo fue una oportunidad para rendir homenaje a esta fecha desde la mirada de la alta costura, el arte y la creatividad contemporánea, sino también un escaparate donde los invitados dieron cátedra de estilo con sus looks.

Una de las invitadas fue Galilea Montijo, quien acaparó las miradas con su vestido de transparencias y aplicaciones de perlas. Checa todos los detalles aquí.

Galilea Montijo recibió decenas de elogios de sus fans con este look. Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo da cátedra de estilo con su vestido romántico de perlas

Año con año, Día de Muertos se convierte en una oportunidad para dejar salir el glamour y la creatividad a través de looks.

Durante la Gala de Día de Muertos de Vogue México, los asistentes mostraron sus mejores atuendos inspirados en la tradición. Y Galilea Montijo no decepcionó en la alfombra.

La presentadora mexicana lució un vestido de la firma IANNDEY, fundada por los diseñadores mexicanos Iván Gallegos y David Márquez, originarios de León, Guanajuato.

Especialistas en vestidos de novia y de gala hechos a la medida, ambos han colaborado en varias ocasiones con Galilea Montijo, haciéndola lucir piezas de gran impacto.

Y en esta ocasión, el vestido que lució la actriz tenía un estilo romántico, confeccionado con telas translúcidas color marfil y bordadas con pequeñas perlas distribuidas de manera uniforme, lo que le dio al atuendo una textura delicada.

La prenda era de corte recto y ligera cola que caía toque vaporoso y muy elegante. Mientras que las mangas amplias de tul transparente, que terminan en puños ajustados, reforzaron el aire romántico del atuendo.

Fiel a su estilo, la actriz combinó el vestido con un corsé de cuero café. Sin duda, fue un acierto para crear un contraste con la suavidad del tul y, al mismo tiempo, enmarcar su silueta.

Finalmente, añadió un adorno floral rojo sobre el hombro derecho, un detalle que representó toda la esencia del Día de Muertos.

Galilea Montijo deslumbró en esta de Gala de Día de Muertos con un vestido de la firma IANNDEY. Foto: Instagram @galileamontijo

¿Quién fue el estilista y maquillador de Galilea Montijo?

Un look impactante no solo depende del vestido, pues los accesorios, el peinado y el maquillaje lo llevan a otro nivel.

A través de redes sociales, Galilea Montijo compartió que su peinado estuvo a cargo de @lilimejia_hairstylist, quien le hizo un recogido con raya al centro para dejar su rostro despejado y darle protagonismo al maquillaje.

La estilista de la "Gali" le hizo en el resto del cabello una trenza larga y gruesa, misma que caía hasta la cintura, dándole un toque de elegancia clásica y fuerza femenina.

Por otra parte, el maquillaje, realizado por @angiortize, consistió en una piel luminosa, cejas definidas y un contorno suave. Las sombras en tonos tierra y dorados -junto con un toque de iluminador en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido- le dieron a la actriz el toque glamuroso para la velada.

Galilea Montijo llevó un peinado recogido para lucir su maquillaje. Foto: Instagram @galileamontijo

Con este look, Galilea Montijo reafirma su lugar como uno de los rostros más icónicos de la moda mexicana.

