Descubre los mejores productos de belleza de la temporada que transformarán el cuidado diario en un ritual de bienestar: del primer que prolonga el maquillaje, al sérum que protege y repara el cabello.

Esta es nuestra guía de opciones efectivas para el otoño-invierno 2025, con acabados profesionales. Son recomendaciones probadas para un look radiante, fresco y sin complicaciones.

Cuidado del cabello

Glow Mask, de Authentic Beauty Concept

Esta mascarilla capilar es un shot de nutrición para cabello teñido o apagado. Su fórmula vegana, libre de siliconas y parabenos, está enriquecida con extracto de dátil y canela, que ayudan a preservar el color mientras suavizan y controlan el frizz.

Desde la primera aplicación notarás un brillo saludable y una textura más manejable, sin sensación pesada. Se aplica sobre el cabello limpio y húmedo, dejándola actuar unos minutos para que potencie la hidratación y el acabado sedoso. Ideal para incluir en tu rutina semanal de cuidado.

Precio: 1,170 pesos

Dónde: El Palacio de Hierro

Sérum restructurador y termoprotector, de Marc Anthony

Este tratamiento nutre y protege el cabello al mismo tiempo. Su fórmula ligera ayuda a reparar la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas, sellando la cutícula para dejar el cabello más fuerte y manejable.

Además, este producto de belleza crea una barrera contra el calor de planchas y secadores, evitando quiebres y frizz. Aporta suavidad inmediata sin sensación grasa, logrando un acabado sedoso y saludable. ¡Y ni hablar del extra billo! Un aliado multifuncional que cuida y estiliza en un solo gesto.

Precio: 235 pesos

Dónde: Walmart

Authentic Beauty Concept es una marca vegana. Fotos: Especial

Maquillaje

Bronceador duo, de Patrick Ta

Este dúo de Patrick Ta combina crema y polvo para esculpir el rostro con tres dimensiones. La parte en crema se funde al instante, ideal para definir pómulos y contornos sin líneas visibles; el bronzer en polvo aporta calidez suave, fija el efecto y perfecciona el acabado.

El pigmento es modulable, permitiendo desde un look natural hasta uno más marcado sin saturar. Dura impecable por horas si se aplica sobre piel preparada. La la paleta tiene un diseño elegante que hace que se sienta de lujo. Un básico para quienes buscan contorno + bronceado en un solo gesto: versátil, pulido y muy usable para diario o evento. Disponible en 5 tonalidades.

Precio: 1,155 pesos

Dónde: Sephora

Power Grip Dewy, de e.l.f.

Este spray combina fijación y frescura en un solo paso. Su fórmula aporta hidratación intensa mientras asegura que el maquillaje permanezca intacto por horas. Deja un acabado luminoso y jugoso, ideal para quienes buscan un look radiante sin exceso de brillo.

Su textura ligera se funde rápido con la piel, creando una superficie uniforme que realza la base. Una opción accesible y confiable que convierte la preparación de la piel en un ritual sencillo pero efectivo.

Precio: 599 pesos

Dónde: Amazon

Mascara BADgal BANG! Waterproof, de Benefit

Este rímel es potencia pura: alarga, define y da volumen desde la primera capa, sin dejar grumos ni apelmazar. Su fórmula liviana y cepillo flexible permite llegar a cada pestaña, incluso las más pequeñas.

Ideal para looks intensos sin tener que usar pestañas postizas. Dura todo el día sin caerse ni correrse, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan impacto con cero retoques.

Precio: 670 pesos

Dónde: Sephora

Los productos de e.l.f. Cosmetics son asequibles y de buena calidad. Fotos: Especial

Cuidado corporal

Crema para manos, de Rare Beauty

Esta crema combina hidratación prolongada con una experiencia sensorial única. Su textura ligera se absorbe al instante, dejando las manos suaves y nutridas sin sensación grasa. Enriquecida con ingredientes calmantes como niacinamida y extracto de flor de durazno, ayuda a fortalecer la piel y cuidar las cutículas.

Su delicada fragancia floral con toques cítricos aporta frescura inmediata, mientras su empaque innovador facilita la aplicación en cualquier momento. Un gesto simple que eleva el cuidado diario a un ritual de bienestar.

Precio: 495 pesos

Dónde: Sephora

Chance Eau Splendide, de Chanel

Una fragancia floral, ligera pero inolvidable, ideal para quienes buscan un perfume femenino y elegante que se sienta como una caricia. Sus notas de jazmín y almizcle blanco la hacen sofisticada pero juvenil, perfecta para el día a día o eventos especiales.

Solo necesitas un par de atomizaciones para que dure por horas sin ser invasiva. Es de esas esencias que se vuelven parte de tu firma personal. ¡Nos encantó!

Precio: 3,150

Dónde: chanel.com/mx

Cuando el frío se intensifica es imprescindible tener una crema para manos en la bolsa. Fotos: Especial

