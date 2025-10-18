La humedad provocada por las lluvias incrementa el riesgo de frizz, lo que deja al cabello con un efecto esponjado que parece imposible de dominar.

Aunque muchas personas recurren a herramientas de calor o productos costosos para remediarlo, existen soluciones más sencillas y accesibles para combatir el encrespamiento y no maltratar el pelo.

Es por eso que en De Última te compartimos consejos prácticos y hábitos que pueden ayudarte a mantener tu cabello libre de frizz.

Peinados recogidos y accesorios impermeables son grandes aliados para mantener el cabello libre de frizz. Foto: Freepik

¿Por qué el frizz aparece en el cabello con las lluvias?

Durante los días lluviosos, la humedad del ambiente penetra con mayor facilidad en la fibra capilar, provocando que la cutícula —la capa externa del cabello— se levante y pierda su estructura.

Según el blog de L'Oréal Paris, el frizz aparece cuando el pelo se encuentra deshidratado o dañado, ya que la humedad actúa como un "imán" sobre las fibras capilares abiertas.

Además, factores como el uso excesivo de secadoras, planchas o productos con químicos contribuyen a que el cabello se vuelva más poroso, permitiendo que la humedad lo expanda. El resultado es una melena con volumen irregular y puntas abiertas.

Para evitarlo, es indispensable adoptar rutinas de hidratación profunda, reducir el uso de caloy elegir productos que sellen las cutículas.

Y, de acuerdo con los expertos de Wella Professional, mantener el cabello completamente seco antes de salir de casa y aplicar un sérum antifrizz puede hacer una diferencia en la manera que luce.

¿Qué cuidados para el cabello reducen el frizz cuando llueve?

Hay hábitos que pueden transformar la salud y textura del cabello esta temporada de lluvias. La clave es conservar la hidratación y utilizar productos adecuados para cada tipo de pelo:

No tocar el cabello constantemente: el contacto con las manos húmedas o con grasa natural puede empeorar el frizz.

Usar aceites naturales: opciones como el aceite de argán o de almendras sellan la humedad y aportan brillo, sin dejar una sensación grasosa.

Evitar herramientas de calor: planchas o secadores secan más la fibra capilar, lo que incrementa el encrespamiento.

Proteger el cabello al dormir: una funda de satín o seda reduce la fricción y previene que el cabello se rompa cuando está mojado.

se rompa cuando está mojado. Amarrar el cabello o usar accesorios protectores: peinados como trenzas o coletas, acompañados de gorros impermeables, ayudan a controlar el frizz.

También es importante aplicar mascarillas capilares nutritivas al menos una vez por semana, ya que la hidratación interna es esencial para evitar el frizz en temporadas húmedas.

Asimismo, los acondicionadores sin enjuague y los productos con siliconas ligeras pueden crear una barrera protectora contra el exceso de humedad.

Los aceites naturales como el de argán o coco ayudan a sellar la cutícula y mantener el brillo de tu melena. Foto: Freepik

¿Qué hábitos diarios mantienen el cabello saludable?

Según explica un artículo de L'Oréal Paris, una dieta rica en ácidos grasos, vitaminas y minerales fortalece el cabello desde la raíz. Alimentos como el aguacate, las semillas, los pescados y las nueces aportan los nutrientes necesarios para garantizar la elasticidad capilar.

De igual manera, hidratarse bien permite que la fibra capilar conserve su flexibilidad y brillo natural. Por lo que beber agua, evitar el estrés y dormir son claves para recuperar la salud del cabello.

¡La humedad y las lluvias no tienen por qué arruinar tu peinado! Con los cuidados adecuados, el frizz se marchará de tu cabellera.

