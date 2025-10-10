La actriz Sarah Jessica Parker es una gran referencia de estilo para diferentes generaciones y no teme brillar con diseños excéntricos. Esta vez, acaparó la atención en la gala de otoño del Ballet de la Ciudad de Nueva York a su llegada: lucía un vestido con alas en color negro, una obra de arte.

El encuentro tuvo lugar el miércoles 8 de octubre en el Teatro David H. Koch, en el Lincoln Center. Parker, quien es vicepresidenta de la junta directiva del ballet, fue acompañada por su marido, Matthew Broderick. Este evento se celebra anualmente para recaudar fondos para fortalecer diferentes actividades de la compañía.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. Foto: AP

¿Quién diseñó el vestido con alas de Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker lució un vestido arquitectónico con alas gigantes, en el que se combinan los colores blanco y crema. La forma hexagonal predomina en el tejido de la malla que da vida al diseño, desde las alas hasta la falda.

La falda es amplia y vaporosa, y presenta una abertura en el centro. También destaca en el look el cuello alto elegantísimo y una abertura con forma geométrica en el abdomen.

Las alas son el centro de atención del vestido de Sarah Jessica Parker. Foto: AP

El vestido con alas de Sarah Jessica Parker es creación de la diseñadora de moda holandesa Iris van Herpen, es parte de la colección de Alta Costura que presentó en julio de este año. El diseño de Sarah fue adaptado con la incorporación de textura en la abertura del abdomen, mientras que el modelo inicial deja la piel desnuda en ese espacio.

“Estas alas no pesan nada. Es muy cómodo de llevar”, aseguró a Vogue la actriz de “And Just Like That” para confirmar la ligereza de los materiales del vestido. Por su parte, Iris van Herpen dijo a la publicación de moda: “El diseño del vestido es como escamas; me recuerda a peces en el agua”.

En el maquillaje, balance entre smokey eyes' y rosas suaves en mejillas y labios. Foto: AP

La intérprete del icónico personaje Carrie Bradshaw completó su look con sandalias de tacón estilo ‘peep toe’, con delicado ribete de cristales. Llevó un peinado recogido pulido, con raya en medio.

La diseñadora también vistió para esta gala a la actriz Nicole Ari Parker, quien trabajó con Sarah Jessica Parker en “And Just Like That”, y a la modelo Julia Fox.

