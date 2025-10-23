El encrespamiento puede aparecer cuando nuestro cabello no está bien hidratado; lo notamos seco, poroso o dañado. Tanto si es liso como si es rizado, hay prácticas que favorecen la presencia de este problema estético, como el lavado con agua caliente, el abuso de herramientas de calor y la aplicación de productos agresivos.

Yessebel Gutiérrez (IG: @yessebelle.oficial), tricoterapeuta, comparte una rutina de cuidado capilar para evitar el frizz.

Lava con agua fría y usa acondicionador

Lava el cabello como comúnmente lo haces, pero ¡hazlo con agua fría! porque mantiene sellada la cutícula. Gutiérrez recomienda usar productos capilares profesionales para mantener el pelo saludable y fuerte. No olvides aplicar acondicionador: “la manera correcta de usarlo es después del shampoo, siempre de medios a puntas, es importante enjuagarlo”, detalla.

Seca el pelo con toalla de microfibra

Después de la ducha, seca tu pelo con una toalla de microfibra o de algodón. “Se debe secar siempre en forma de velo de novia”, sugiere Yessebel. ¿Cómo hacerlo? Deja que tu cabello caiga de manera natural, cubre la cabeza con la tolla y aprieta con suavidad diferentes secciones del pelo para absorber la humedad, como haciendo ‘scrunching’, desde arriba hacia abajo. No lo frotes.

Ilustración: Iván Vargas, EL UNIVERSAL

Desenreda, empezando por las puntas

Tras secar con la toalla, desenreda tu cabello con delicadeza. “Siempre se debe desenredar empezando por las puntas, e ir hacia arriba”, aconseja. A las mujeres con el pelo rizado les recomienda hacerlo cuando el pelo está mojado. Si tienes el pelo liso, “probablemente sea más fácil desenredarlo en húmedo o seco, esto dependerá de qué tanto se te enrede el cabello”.

Seca el cabello con secadora

“Es fundamental secarlo con la secadora, ya que esta nos permitirá sellar la cutícula, de tal manera que protegerá nuestro cabello de lo externo”, precisa. Aplica protector térmico y seca con secadora con aire tibio o caliente, a una distancia aproximada de 5 cm del cuero cabelludo.

Gutiérrez indica: “El secador debe estar dirigido hacia abajo, el flujo de aire debe ir desde arriba hacia abajo; si lo haces de esta manera no tendría por qué activar el frizz”.

Más consejos antifrizz

Si no puedes secar el cabello con secadora antes de salir de casa, usa una crema para peinar de marca profesional.

El cepillo de bambú es el recomendado por la experta Yessebel Gutiérrez para para peinarse y evitar el frizz.

Usar gorros de seda para dormir es un gesto de belleza que ayudará a prevenir el encrespamiento.

En este video de la experta, puedes ver con detalle cómo secar el pelo con la técnica "velo de novia" que mencionamos:

