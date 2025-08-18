Seguramente muchos vieron la gala de eliminación de La casa de los famosos México la noche del domingo (17 de agosto) y quedaron cautivados con el vestido que lució Galilea Montijo para la ocasión.

La conductora del reality show llevó un vestido que usó en un evento anterior, pero con un rediseño realizado por talento mexicano. Una de las nuevas características que resaltan en el look es un corset metálico.

El vestido reciclado de Galilea Montijo

La estilista de moda de Galilea Montijo para la tercera temporada de LCDLF México es Jessica Marmolejo, quien tiene una visión creativa centrada en el ‘upcycling’, que consiste en dar nueva vida a materiales y prendas usados. Por eso, no es extraño que Galilea use diseños con la reutilización como clave.

En la gala de eliminación del domingo 17 de agosto, la conductora lució un vestido blanco con bordado de lentejuelas plateadas y cristales. El diseño presenta mangas largas que dejan los hombros al descubierto y abertura en la pierna.

La marca mexicana Iann Dey rediseñó el vestido de Galilea Montijo. Foto: Instagram @lacasafamososmx

Leer también: Galilea Montijo deslumbra con chaleco y falda de piel en LCDLFMX

“Transformamos el diseño original para convertirlo en una pieza que celebra su fuerza y evolución. Eliminamos las mangas para construir un escote strapless. Las mangas originales fueron reinterpretadas como guantes estructurados de alto impacto, cuya silueta única añade un toque dramático y vanguardista…”, explican desde Iann Dey, marca mexicana detrás del diseño renovado.

El corset metálico aporta un aire tanto futurista como artesanal, que equilibra la silueta con sus formas ovalada, en la parte superior, y en pico, hacia la cintura. Se trata de un peto creado para representar a la mujer en que se ha convertido la presentadora, según explican los creadores.

En Iann Dey definen este peto metálico como “una armadura contemporánea que encarna a la mujer poderosa, glamurosa e influyente que es hoy”.

Galilea Montijo luce un vestido con peto metálico. Foto: Instagram @galileamontijo

Cuándo usó el vestido original

En la cuenta de Instagram de La casa de los famosos México publicaron un reel donde Marmolejo explica que el vestido de Galilea fue renovado y que lo usó inicialmente en el Balón de Oro 2023. Era de mangas largas y cuello en V. “Que viva el reciclado”, expresa la presentadora al exhibir el vestido.

El beauty look de Galilea Montijo en La casa de los famosos

Galilea Montijo mantiene su melena XL, esta vez con peinado suelto y alaciado. En el maquillaje destacan tonos tierra, especialmente sus labios café con gloss.

La manicura de la conductora de LCDLF no pasó desapercibida, en un tono terracota que es ideal para la transición del verano al otoño.

Foto: Instagram @galileamontijo

¿Qué te pareció el rediseño del vestido con peto metálico de Galilea Montijo?

Leer también: Ella es Jessica Marmolejo, la talentosa stylist de Galilea Montijo y Aislinn Derbez

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters