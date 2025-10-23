Eleva el estilo de tus joyas eligiendo aquellas piezas que incluyan hermosas piedras brillantes. Pueden ser brillantes sobrios para una noche elegante, o cargadas de color para lucir en el día a día.

En De Última reunimos algunas de las piezas destacadas de colecciones recientes de firmas de lujo; entre ellas, la línea creada por la cantante Ariana Grande y Swarovski, una propuesta que celebra el poder transformador de la luz y el estilo. Son referencias para que escojas los estilos en tedencia, incluso de otras marcas y diseñadores que estén entre tus preferidos.

Broche mexicano

Elaborado con turmalina verde, esmeraldas y diamantes, el clásico broche de Tiffany & Co. se presenta en una versión mexicana con los colores de la bandera. Es perfecto para elevar un look clásico.

Dónde: Tiffany & Co Polanco

Aretes acorazados

Estos imponentes aretes de Pandora, elaborados en plata de Ley, con 12 circonias cúbicas en forma de corazón, son accesorios perfectos para una noche inolvidable. También son ideales para obsequiar a alguien especial.

Dónde: Liverpool

El anillo anhelado

¿Quién no conoce el icónico anillo Nudo de Pomellato? Esta pieza tiene una sanadora piedra amatista y 58 diamantes sostenidos en un aro de oro 18 kilates. Un anillo que no pasará desapercibido.

Dónde: pomellato.com/mx

Los anillos con color alegran el look con delicadeza. Foto: Especial

Gargantilla armoniosa

Estas piedras facetadas abrazando tu cuello aportarán máxima elegancia, mientras expresan el espíritu de la extravagancia alegre. Se puede combinar con collares más largos, si no temes llamar la atención.

Dónde: Swarovski Reforma 222

Un collar para eventos especiales. Foto: Especial

Brazalete Chunky

Una pulsera que combina lo tosco con lo delicado a través de la unión de plata y piedras, que puedes usar tanto con tu muñeca desnuda como por encima de la manga de tu suéter, un estilo en tendencia. Esta pieza puede acompañarte en tu día a día.

Dónde: unode50.com

Colgante solitario

Este ‘earcuff’, que recrea los elementos propios del mundo natural y la pesca, es ideal para lucir en todo momento. Elaborado en oro y gemas de Tous Lure. Un accesorio poco común que elevara cualquier look.

Dónde: tous.com/mx

