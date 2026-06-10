Nación | 10-06-26 | 23:46 | Actualizada | 10-06-26 | 23:46 |

La noche de este miércoles 10 de junio, la presidenta encabezó una cena de gala en el Castillo de Chapultepec, donde recibió a las delegaciones de los países, unas horas antes de la .

Al evento asistieron representantes de países, políticos, empresarios y celebridades, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por la tarde, la Mandataria federal recibió en Palacio Nacional a Infantino y a representantes de federaciones y confederaciones.

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"Para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", escribió Sheinbaum en sus redes.

De acuerdo con una publicación del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en el lugar se exhibió la Copa de la FIFA.

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pjm

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