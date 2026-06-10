La noche de este miércoles 10 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una cena de gala en el Castillo de Chapultepec, donde recibió a las delegaciones de los países, unas horas antes de la inauguración del Mundial.

Al evento asistieron representantes de países, políticos, empresarios y celebridades, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por la tarde, la Mandataria federal recibió en Palacio Nacional a Infantino y a representantes de federaciones y confederaciones.

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Cena de Gala con la asistencia de la Sra Presidenta dando bienvenida a 211 delegaciones FIFA. pic.twitter.com/jHk9bVpJbT — Javier Tejado (@JTejado) June 11, 2026

"Para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", escribió Sheinbaum en sus redes.

De acuerdo con una publicación del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en el lugar se exhibió la Copa de la FIFA.

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Acompañamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la cena de gala encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para dar la bienvenida a las delegaciones que participarán en la Copa Mundial FIFA 2026.🇲🇽⚽️

¡¡¡ Qué impresionante la copa!!!! pic.twitter.com/W7AEHxhzMa — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) June 11, 2026

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pjm