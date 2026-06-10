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A unas horas de que se realice el partido inaugural México-Sudáfrica del Mundial en el Estadio Ciudad de México, el canciller Roberto Velasco recibió al ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de ese país, Ronald Lamola.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que en 2010, Sudáfrica abrió su Mundial recibiendo a México en el partido inicial.
"Ahora, es el turno de México de inaugurar el mundial norteamericano recibiendo a Sudáfrica: dieciséis años después, aquel gesto encuentra el camino de regreso", escribió Velasco en sus redes sociales.
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"La fiesta es de México —de sus múltiples pueblos, similares en su complejidad e historia ancestral a la diversidad de los pueblos sudafricanos— y el mundo está invitado a vivirla", añadió.
Comentó también el titular de la SRE que nuestro país ha sido tres veces anfitrión de la Copa del Mundo; en 1970, en 1986 y en 2026.
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