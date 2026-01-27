La grandeza no siempre ocurre en los grandes escenarios: muchas veces se construye en la calle, en la práctica diaria y en las comunidades que transforman la ciudad. Bajo esta idea, Levi’s y Jordan Brand continúan su alianza creativa con una colección que celebra el ADN compartido de dos marcas que han sido adoptadas por artistas, atletas, músicos skaters y activistas a lo largo de generaciones.

Levi’s y Jordan vuelven a hacerlo: denim, sneakers y streetwear en una colección que redefine la grandeza. Foto: Cortesía Levi's

La colección Levi’s x Jordan reinterpreta siluetas clásicas desde una mirada deportiva y artesanal, fusionando la herencia del denim con el legado del básquetbol y la influencia del streewear contemporáneo.

Levi’s x Jordan

La nueva entrega de Levi’s x Jordan parte de una idea clave: la grandeza está tejida en lo cotidiano. Ambas marcas comparten una historia profundamente ligada a las subculturas, y esta colección funciona como un punto de encuentro entre la artesanía del denim y el lenguaje atlético que ha definido a Jordan Brand.

Cada pieza refleja el compromiso de ambas casas por romper límites, reinterpretar íconos y mantener viva su conexión con la calle, sin perder el peso de su legado.

Air Jordan 3 reinterpretado por Levi’s

En el centro de la colección se encuentra el Levi’s x Jordan Air Jordan 3, una de las siluetas más icónicas en la historia de los sneakers, reimaginada a través de cuatro colorways que celebran distintas comunidades y momentos culturales:

Levi’s x Jordan celebra a quienes hacen cultura todos los días. Foto: Cortesía Levi's

Rigid: denim índigo premium en todo el upper, combinado con estampado de elefante negro sobre negro, rindiendo homenaje al diseño original del Air Jordan 3 .

. Black: una versión sofisticada en piel negra granulada, paneles de denim negro que revelan tonos gris claro y una mediasuela sail. Destaca el talón bordado con Nike Air , un detalle de construcción inédito.

, un detalle de construcción inédito. Year of the Horse: lanzado exclusivamente en Gran China, Japón y Corea para el Año Nuevo Lunar. Presenta denim ecru sin blanquear, paneles de pelo de poni, lengüeta trasera de jacquard y bordado rojo en cadeneta.

LA Exclusive: disponible durante el NBA All-Star Weekend, combina piel granulada con acentos de denim azul y un bordado interior que dice “City of Angels”.

Todos los modelos integran la Red Tab de Levi’s en el zapato derecho, el branding Jumpman y una plantilla con el icónico gráfico del billete de dólar de Levi’s con la frase “This is a pair of Levi’s

Levi’s x Jordan, al detalle. Foto: Cortesía Levi's

La ropa Levi’s x Jordan

La colección de 9 piezas de apparel traduce el ADN deportivo de Jordan y la herencia de Levi’s en prendas pensadas para el día a día, pero con un enfoque de alto impacto visual.

No es solo una colaboración: es cultura, artesanía y streetwear elevado. Foto: Cortesía Levi's

Entre las piezas clave destacan:

Jersey Levi’s x Jordan Football, con fit cropped (corto) en poliéster brillante, paneles rojos contrastantes y jock tag con distintivos de ambas marcas.

x Football, con fit cropped (corto) en poliéster brillante, paneles rojos contrastantes y jock tag con distintivos de ambas marcas. Pinnacle Varsity Jacket, esta chamarra es la pieza más maximalista: mangas de piel, cuerpo de lana melton, forro de satén acolchado y gráficos vintage que hacen referencia al legado de los Bulls de Michael Jordan.

Type III Trucker en denim negro lavado con tinte envejecido. La chamarra de mezclilla tiene logo Wings sobredimensionado en la espalda.

Overshirt Jacket en denim índigo, con detalles de construcción estilizados y acabados en piel de cerdo.

Fleece Zip Hoodie Heavyweight, con lavado negro vintage y arte co-brandeado.

Short Sleeve Shirt, que revive el icónico gráfico noventero “Button Your Fly”, popularizado por una campaña de los Levi's 501 que hizo Spike Lee en los noventa.

Así se ve cuando el legado del denim se cruza con la historia del básquetbol. Foto: Cortesía Levi's

La colección incluye el Black Baggy Jean, basado en el bloque 578™ de Levi’s, y Baggy Shorts de corte amplio, pensados para convivir visualmente con los Air Jordan 3. Una gorra, la Denim Cap, completa el drop con bordados Air Jordan, herrajes envejecidos y ajuste en piel.

Una campaña que celebra la grandeza cotidiana

La campaña, estilizada por Cam Hicks, se desarrolla en un parque donde distintas comunidades conviven usando la colección. Figuras como Spike Lee, el skater Josh Velez, los artistas Rio Amor y Jay Wright representan la grandeza generacional, la autenticidad y la dedicación al oficio.

“Reimaginar el Jordan 3 a través del lente de Levi’s nos permitió crear algo que celebra la profunda conexión de ambas marcas con tantas subculturas”, señaló Leo Gamboa, VP de Colaboraciones en Levi’s.

Todo sobre la nueva colección Levi’s x Jordan. Foto: Cortesía Levi's

