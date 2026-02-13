La presencia de Majo Aguilar en la Semana de la Moda de Nueva York no fue solo una invitación más al calendario fashion: fue un momento histórico. La cantante se convirtió en la primera artista de mariachi en asistir a un desfile de Carolina Herrera en NYFW, llevando el regional mexicano a uno de los escenarios más influyentes de la moda global. Pero más allá del hito cultural, hubo algo que capturó todas las miradas: su look.

El vestido Carolina Herrera que llevó Majo Aguilar en NYFW

Para su debut en la primera fila del desfile otoño-invierno 2026, la firma la vistió con un vestido borgoña de corte A, ceñido en la cintura y con falda estructurada que cae con movimiento impecable, con flores bordadas en rojo vibrante.

La silueta —clásica pero poderosa— es una de las favoritas de la casa Carolina Herrera bajo la dirección creativa de Wes Gordon: líneas limpias, estructura definida y feminidad sofisticada. El corte A no solo estiliza, también proyecta elegancia atemporal, algo que conecta directamente con el ADN de la marca.

El diseño destaca por su equilibrio entre estructura y fluidez. Ajustado en la parte superior y con una falda que abre suavemente, el vestido respeta la figura sin caer en lo excesivo.

Corte A y rojo vibrante. Foto: Instagram @majo__aguilar @joshosuna

El significado del rojo en Carolina Herrera

Si hay un color que define a Carolina Herrera es el rojo. A lo largo de las colecciones recientes —incluyendo primavera-verano 2026 y otoño-invierno 2026— la firma ha apostado por tonos vibrantes que transmiten fuerza, presencia y romanticismo moderno.

En Majo, el rojo que destaca en las flores funcionó como una declaración doble: glamour neoyorquino y pasión latina. En un evento donde predominan los tonos neutros en primera fila, elegir un vestido con el rojo como protagonista es decidir no pasar desapercibida.

Los accesorios vibrantes añadieron dimensión al look, elevándolo sin romper la elegancia característica de la firma: bolsa amarilla y zapatos en tono metálico. Fue una mezcla inteligente entre romanticismo, modernidad y ese aire teatral que tanto funciona en eventos de moda.

El resultado: un styling que se veía impecable en fotografías, pero que también tenía presencia real en primera fila.

Majo Aguilar hace historia en NYFW. Foto: Instagram @majo__aguilar @joshosuna

Moda y representación

La presencia de artistas latinoamericanos en las semanas de la moda es cada vez más visible, pero que una artista de mariachi ocupe ese espacio es un paso distinto.

Majo Aguilar no solo asistió a un desfile: representó una tradición musical profundamente mexicana en un escenario global, demostrando que el estilo y la cultura no tienen fronteras.

Y si algo dejó claro su look en NYFW es que la actitud —como el buen diseño— no depende del tamaño del escenario, sino de quién lo lleva.

