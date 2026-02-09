Hay looks que hablan fuerte con volumen, color o exceso de detalles. Y luego está el look con el que Bad Bunny tomó el medio tiempo del Super Bowl 2026: sobrio y minimalista… imposible de ignorar.

Mientras que muchos intérpretes buscan impacto a través de explosiones visuales, Benito Antonio Martínez Ocasio apostó por algo distinto: un outfit en crema de Zara que funcionó como un lienzo perfectamente calibrado entre música, mensaje y moda.

Estilizado por Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, el conjunto combinó piezas casuales y clásicas con guiños personales. Es un look que no grita, sino que conversa con el espectador: fácil de descifrar, difícil de ignorar.

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Foto: AFP

Camisa con corbata en tonos crema

Lejos de parecer un uniforme, la camisa y los chinos de corte relajado trabajaron como una paleta neutra que dialogó con sensación de calma y coherencia, algo inusual en un escenario de alta tensión mediática como el Super Bowl.

Jersey con su apellido materno

En el corazón de la estética deportiva, Benito introdujo un jersey “sporty” con su apellido materno: Ocasio y el número 64 estampado, un detalle que muchos fans interpretan como el año de necimiento de su madre. Es un código visual personal escondido en un outfit sobrio.

La estética deportiva, afín con el evento. Foto: EFE

Este tipo de toque no aparece por casualidad: es moda pensada no solo para verse, sino para decir algo, estar orgulloso de sus raíces y de quién es.

BadBo 1.0 de Adidas

En los pies, Bad Bunny eligió los BadBo 1.0 Resielience en color blanco, una de sus siluetas signature con estética chunky, lengüeta discreta y presencia definitoria. Se trata de un modelo de calzado que creó junto a la marca adidas y que vive su lanzamiento hoy, un día después del evento deportivo.

Foto: AFP

La elección confirma que incluso dentro de un look minimalista, los sneakers pueden ser pieza central sin robar el protagonismo.

Bad Bunny completó el outfit con los BadBo 1.0 en blanco, una silueta chunky que confirmó que sus sneakers siguen marcando tendencia. Foto: AP

Audemars Piguet Royal Oak

El reloj no fue un accesorio cualquiera: un Royal Oak de Audemars Piguet aportó ese contrapunto de lujo calculado que equilibra la sobriedad del conjunto con un gesto de alta relojería, sin romper la estética general.

Por qué Bad Bunny acertó en el Super Bowl

1. Minimalista con mensaje

Al contrario de lo que muchos esperan de un evento masivo, Benito eligió quietud visual en lugar de estridencia. Esa calma calculada fue lo que hizo que el outfit pareciera aún más intencional.

2. Moda accesible + lujo estratégico

El hecho de que las piezas principales sean de Zara —una marca accesible para muchos— y se integren con juguetes de lujo como el Royal Oak, demuestra una estética híbrida que muchos estilistas ven como la nueva frontera del dress code celebrity: alta moda emocional sin necesidad de haute couture obligatoria.

3. Narrativa personal

El look no solo fue “bonito” o “bien armado”: fue narrativa. El número 64, los tonos crema, los BadBo blancos… todo funcionó como un pequeño sistema de signos que hablan de identidad, calma y coherencia.

4. Una lectura cultural

Para la moda contemporánea, el gesto de elegir un outfit aparentemente sencillo en un megashow como el Super Bowl es un comentario estético en sí mismo: el silencio visual puede ser tan potente como la saturación.

Camisa, corbata, chinos y un jersey sporty con el número 64: un outfit aparentemente simple que escondía referencias personales. Foto: AFP

Moda y música: un diálogo que va más allá del escenario

Este Bad Bunny no es solo un músico con estilo —es un creador de conversaciones visuales. Su forma de vestir confirma que hoy la moda no es solo lo que se ve, sino lo que se cuenta, lo que se interpreta y lo que se siente.

En un escenario donde muchos esperan brillo, colores fuertes y tramas complejas, el look crema de Zara fue, paradójicamente, el gesto más brillante de todos.

