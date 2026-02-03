A veces la moda no solo viste un cuerpo, sino que marca un momento. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Bad Bunny apareció en la 68.ª edición de los Premios Grammy —celebrada el domingo— luciendo un traje negro que, más allá del impacto visual, condensó historia, concepto y alta costura en una sola silueta.

El cantante puertorriqueño apostó por un traje Schiaparelli hecho a la medida, diseñado por su afamado director creativo, Daniel Roseberry, el cual no solo captó miradas por su elegancia escultórica, sino porque representa un hito para la maison. Se trata del primer traje masculino de alta costura creado por Schiaparelli. Un paso simbólico que amplía el lenguaje de la casa tradicionalmente asociada al surrealismo.

Bad Bunny hizo historia al llevar el primer diseño masculino de alta costura de Schiaparelli en los Grammy. Foto: Grammy

La Alta Costura (Haute Couture) se diferencia de la ropa prêt-à-porter (que se puede traducir como "lista para vestir") porque se hace a medida, a mano, empleando técnicas artesanales y con materiales de calidad. Las casas de moda que identifican este oficio como "alta costura" están reguladas en Francia por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Alta costura masculina con inspiración surrealista

El diseño que vistió Bad Bunny toma como referencia la botella original del perfume Shocking de la firma, transformando su forma en una silueta estructurada y precisa. El traje, de líneas limpias y construcción precisa, esconde su verdadero poder en los detalles.

La espalda, intervenida con cordones tipo corsé, rompe con la rigidez tradicional del tuxedo y abre un diálogo entre lo masculino y lo artesanal, uno de los sellos más reconocibles de la maison.

La silueta de corsé fue una de las características que más llamó la atención. Foto: Instagram @schiaparelli

A ello se suman las solapas bordadas con el icónico motivo de la cinta métrica, una referencia directa al universo surrealista de Schiaparelli y a la obsesión por el proceso creativo.

El estilismo se completó con una flor blanca en la solapa, pajarita clásica y joyería discreta, permitiendo que el traje hablara por sí mismo. Nada sobraba. Nada competía. Todo estaba en equilibrio.

El estilista de moda de Bad Bunny es Storm Pablo. Foto: AP

Bad Bunny, vestido para ganar

No fue casualidad que Bad Bunny eligiera esta casa. Schiaparelli representa una de las visiones más radicales de la alta costura contemporánea, y su llegada al terreno masculino —todavía poco explorado— encontró en el cantante a su aliado perfecto: un artista que ha hecho de la moda un lenguaje propio, sin necesidad de explicaciones.

Otro detalle que destaca es que el cantante puertorriqueño resultó triunfador en la categoría Mejor álbum del año (entre otras), la cual ganaron en años anteriores Beyoncé (2025) y Taylor Swift (2024), quienes también eligieron un diseño de alta costura de la casa fundada por la mítica Elsa Schiaparelli para la ceremonia. En las redes no tardaron en resaltar la referencia entre la marca de "la suerte" y los ganadores de esta importante categoría.

Un traje inspirado en una botella de perfume. Foto: Grammy

Con este traje, el artista no solo hizo historia para Schiaparelli, sino que consolidó su papel como uno de los hombres que hoy están redefiniendo la conversación sobre la moda masculina de lujo, donde el concepto importa tanto como la forma.

