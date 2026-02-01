Una noche llena de sorpresas, música y... política, así fue la 68 entrega de los Premios Grammy.

Las estrellas más grandes de la música internacional se reunieron en la Crypto.com Arena de Los Ángeles para celebrar a lo mejor de la industria.

El gran ganador de la noche fue Bad Bunny quien se llevó a casa dos de las estatuillas más importantes: Mejor álbum de música urbana y Mejor álbum del año, el cual recibió de manos de Harry Styles.

Durante sus discursos, el llamado "Conejo Malo", lanzó fuertes mensajes en contra de la política migratoria de EU: "Fuera ICE", dijo.

Pero Benito no fue el único que se pronunció a favor de la comunidad latina, Olivia Dean (quien ganó como mejor nueva artista) se dijo orgullosa de sus raíces migrantes mientras que Billie Eilish también arremetió contra el servició de migración estadounidense: "¡Que se joda el ICE!".

Esta es la lista de ganadores:

Álbum del año: Bad Bunny - "Debí tirar más fotos"

Bad Bunny - "Debí tirar más fotos" Bad Bunny Grabación del año: Kendrick Lamas ft. Sza - "Luther"

Kendrick Lamas ft. Sza - "Luther" Canción del año: Billie Eilish - "Wildflower"

Billie Eilish - "Wildflower" Mejor interpretación pop solista - Lola Young - "Messy"

- Lola Young - "Messy" Mejor álbum pop vocal : Lady Gaga - "Mayhem"

: Lady Gaga - "Mayhem" Mejor álbum de country contemporáneo : Jelly Roll - "Beautiful Broken"

: Jelly Roll - "Beautiful Broken" Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny - "Debí tirar más fotos"

Bad Bunny - "Debí tirar más fotos" Mejor nuevo artista: Olivia Dean

Olivia Dean Mejor álbum de rap : Kendrick Lamar - "GNX"

: Kendrick Lamar - "GNX" Mejor interpretación pop - dúo/grupo: Cynthia Erivo y Ariana Grande - "Defying Gravity",

Cynthia Erivo y Ariana Grande "Defying Gravity", Mejor grabación dance/electrónica: Tame Impala- "End of Summer"

Tame Impala- "End of Summer" Mejor álbum de dance/electrónico: FKA twigs - " Eusexua",

FKA twigs - Eusexua", Mejor grabación remezclada: Lady Gaga - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)",

Lady Gaga - "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)", Mejor álbum de pop latino: Natalia Lafourcade - "Cancionera"

"Cancionera" Mejor álbum latino de rock o alternativo: Ca7riel y Paco Amoroso - "Papota"

Ca7riel y Paco Amoroso - "Papota" Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano): Carín León - Palabra De To's (Seca)

Carín León - Palabra De To's (Seca) Mejor álbum tropical latino: Gloria Estefan - " Raíces"

Gloria Estefan - Raíces" Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales: " Sinners" (varios artistas)

Sinners" (varios artistas) Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión): " Sinners"

Sinners" Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos: " Sword of the Sea"

Sword of the Sea" Mejor canción escrita para medios visuales: Kpop Demon Hunters - "Golden"

Kpop Demon Hunters - "Golden" Mejor video musical: Doechii - "Anxiety"

Doechii - "Anxiety" Mejor película musical: " Música de John Williams",

Música de John Williams", Mejor grabación pop dance: Lady Gaga - " Abracadabra"

Abracadabra" Mejor interpretación de rock: Yungblood ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning",

Yungblood ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II - "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning", Mejor canción de rock: Trent Reznor ft. Atticus - "As Alive as You Need Me to Be"

Trent Reznor ft. Atticus - "As Alive as You Need Me to Be" Mejor álbum de rock: Turnstile - "Never Enough"

Turnstile - "Never Enough" Mejor interpretación de música alternativa: The Cure - "Alone"

The Cure - "Alone" Mejor álbum de música alternativa: The Cure - " Songs of a Lost World"

Songs of a Lost World" Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música no clásica)" That Wasn't a Dream" - Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)

That Wasn't a Dream" - Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills) Mejor álbum de audio inmersivo: " Immersed"

Immersed" Productor del año (música no clásica): Cirkut

Cirkut Compositor del año (música no clásica): Amy Allen

Amy Allen Mejor interpretación R&B: Kehlani - "Folded"

Kehlani - "Folded" Mejor interpretación de R&B tradicional: Leon Thomas - "Vibes Don't Lie"

Leon Thomas - "Vibes Don't Lie" Mejor canción de R&B: "Folded"

"Folded" Mejor álbum de R&B progresivo: Durand Bernarr - "Bloom"

Durand Bernarr - "Bloom" Mejor álbum de R&B: Leon Thomas - "Mutt"

Leon Thomas - "Mutt" Mejor interpretación de rap: Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams - "Chains & Whips"

Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams - "Chains & Whips" Mejor interpretación de rap melódico: Kendrick Lamar con SZA- "Luther"

Kendrick Lamar con SZA- "Luther" Mejor canción de rap: "TV Off"

"TV Off" Mejor álbum de poesía leída: "Mad Skillz" - Words for Days Vol. 1,

"Mad Skillz" - Words for Days Vol. 1, Mejor interpretación de metal: Turnstile - "Birds"

Turnstile - "Birds" Mejor interpretación solista de country: Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (de F1: la película)

Chris Stapleton - "Bad as I Used to Be" (de F1: la película) Mejor interpretación de country, dúo/grupo: Shaboozey y Jelly Roll - "Amen"

Shaboozey y Jelly Roll - "Amen" Mejor canción de country: "Bitin' List", Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

"Bitin' List", Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) Mejor álbum de country tradicional: " Ain't in It for My Health" - Zach Top

Ain't in It for My Health" - Zach Top Mejor interpretación de american roots: "Beautiful Strangers", Mavis Staples

"Beautiful Strangers", Mavis Staples Mejor álbum de blues tradicional: " Ain't Done With the Blues" - Buddy Guy

Ain't Done With the Blues" - Buddy Guy Mejor álbum de blues contemporáneo: " Preacher Kids" - Robert Randolph

Preacher Kids" - Robert Randolph Mejor empaque de álbum: " Tracks II: The Lost Albums" - Meghan Foley y Michelle Holme

Tracks II: The Lost Albums" - Meghan Foley y Michelle Holme Mejor portada de álbum: " Chromakopia" - Tyler, the Creator

Chromakopia" - Tyler, the Creator Mejores notas de álbum: " Miles '55: The Prestige Recordings" - Ashley Kahn

Miles '55: The Prestige Recordings" - Ashley Kahn Mejor álbum histórico: " Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)"

Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)" Mejor interpretación de americana: "Godspeed" - Mavis Staples

"Godspeed" - Mavis Staples Mejor canción de american roots: "Ancient Light" - Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins

"Ancient Light" - Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins Mejor álbum de americana: " Big Money" - Jon Batiste

Big Money" - Jon Batiste Mejor álbum de folk: " Wild and Clear and Blue" - I'm With Her

Wild and Clear and Blue" - I'm With Her Mejor interpretación/canción góspel: "Come Jesus Come" - Cece Winans ft. Shirley Caesar

