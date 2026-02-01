Más Información

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

En medio de la temporada de premios que tiene al cine acaparando reflectores, la música reclama su propio espacio en la conversación. Esta noche se celebrará la entrega número 68 de los , ceremonia que reconoce lo más destacado de la industria internacional.

Una de las grandes novedades de este año, es que la Academia de la grabación decidió abrir una nueva categoría Mejor portada de un álbum, con la que premiarán al arte.

El rapero Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve y la esperanza de convertirse en el primer rapero de llevarse la estatuilla al Mejo álbum. Pero Lamar tiene un gran rival: Bad Bunny. Y es que, el reggaetonero compite en la misma categoría y de ganar haría historia en la música latina.

¿Dónde y a qué hora ver la entrega del Grammy?

  • 18:00 horas (tiempo del centro de México): Inicio de la transmisión de las categorías que no se entregan durante la gala principal. Estos premios se podrán seguir en el canal oficial de los Grammy en YouTube, una opción gratuita y abierta al público.
  • 19:00 horas: Inicio de la ceremonia principal, que será transmitida en vivo por TNT y HBO Max.

Espectáculos 04:42 PM

Carín León y Natalia Lafourcade, los mexicanos que triunfaron en los Grammy

Por segundo año consecutivo, el mexicano Carín León se convirtió en uno de los ganadores del Grammy. El originario de Hermosillo se llevó la estatuilla a Mejor álbum de música mexicana contemporánea por "Palabra de To's (seca)". 

Por su parte, Natalia Lafourcade ganó el gramófono en la categoría de Mejor álbum de pop latino por "Cancionera".

Los premios fueron entregados en una ceremonia previa a la gala principal.

