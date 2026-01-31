Las superestrellas Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia este domingo en la 68ª edición de los Premios Grammy que reunirá a la crema y nata de la música en Los Ángeles.

El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año.

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.

Con su exitoso álbum "GNX" y su sencillo "Luther", que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año.

Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.

En 2025 Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral "Not like us", la canción del año. Pero esta vez la competencia es dura.

Y es que la buena racha de Benito Antonio Martínez Ocasio, el conejo malo responsable por la globalización del reggaetón, parece imparable. Bad Bunny logró que "Un verano sin ti" (2022) fuese el primer trabajo enteramente en español nominado a álbum del año por la Academia de la Grabación, y ahora llega firme en las tres grandes categorías de la noche con su muy aplaudido "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", del cual se desprende su nostálgico sencillo "DtMF".

Lee también: Premios Grammy 2026: Todos los nominados, categoría por categoría

Cerca se ubica Lady Gaga, que con su "Mayhem" hizo un regreso triunfal a la escena y de paso se anotó siete nominaciones para unos Grammys que, con 45 nominaciones y 14 triunfos, no le son ajenos.

Aunque su pegajoso "Abracadabra" es otro fuerte aspirante para coronarse como canción del año, la pelea parece reñida en una categoría en la que figuran también el veraniego "Manchild", de Sabrina Carpenter; y "Golden", de la exitosa película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", y la gran favorita según los expertos.

Entre las estrellas que animarán la noche en el teatro Crypto.com está confirmada la participación de Justin Bieber.

Bieber compite por cuatro Grammys este domingo, incluyendo el de álbum del año gracias a "Swag", su primer disco de estudio en cuatro años, que lanzó sorpresivamente en julio.

La Academia de la Grabación entrega decenas de premios cada año. Para esta edición agregaron dos nuevas categorías a la plantilla, y eliminaron una, para un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno estaba imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum

La 68ª edición de los Premios Grammy contará de nuevo con la animación del comediante Trevor Noah.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Grammy 2026?

18:00 horas (tiempo del centro de México): Inicio de la transmisión de las categorías que no se entregan durante la gala principal. Estos premios se podrán seguir en el canal oficial de los Grammy en YouTube , una opción gratuita y abierta al público.

Inicio de la transmisión de las categorías que no se entregan durante la gala principal. Estos premios se podrán seguir en el , una opción gratuita y abierta al público. 19:00 horas: Inicio de la ceremonia principal, que será transmitida en vivo por TNT y HBO Max.

Lista de nominados

Álbum del año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Mayhem" - Lady Gaga

"GNX" - Kendrick Lamar

"Mutt" - Leon Thomas

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Grabación del año (creación general de una canción)

"DTMF" - Bad Bunny

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Anxiety" - Doechii

"Wildflower" - Billie Eilish

"Abracadabra" - Lady Gaga

"luther" - Kendrick Lamar with SZA

"The Subway" - Chappell Roan

"APT." - Rose and Bruno Mars

Canción del año (composición)

"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)

"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)

"DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

"luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

"Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor interpretación individual Pop

"Daisies" - Justin Bieber

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"Disease" - Lady Gaga

"The Subway" - Chappell Roan

"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación duo/grupo Pop

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

"Gabriela" - KATSEYE

"APT." - Rose, Bruno Mars

"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal Pop

"Swag" - Justin Bieber

"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter

"Something Beautiful" - Miley Cyrus

"Mayhem" - Lady Gaga

"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor Álbum Rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)

"Glorious" - GloRilla

"God Does Like Ugly" - JID

"GNX" - Kendrick Lamar

"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor interpretación Rap

"Outside" - Cardi B

"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams

"Anxiety" - Doechii

"tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter

"So Be It" - Clipse

"Anxiety" - Doechii

"Love" - OK Go

"Young Lion" - Sade

Mejor Álbum de Música Global

"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia

"No Sign of Weakness" Burna Boy

"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour

"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti

"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar

"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter - 6

rad