Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

se robó la atención durante la reciente entrega de los y no sólo fue por su triunfo en la categoría de Mejor álbum urbano; sino por su discurso en contra del ICE y la política antimigrante en EU.

Tras recibir la estatuilla de manos de Karol G y el comediante Marcelo Hernández, el llamado "Conejo Malo" lanzó un mensaje que rápidamente generó conversación dentro y fuera de la ceremonia.

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera”, dijo el cantante al iniciar su intervención. De inmediato, aclaró el sentido de su mensaje: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos… somos estadounidenses también”, agregó, mientras la sala explotaba en aplausos.

El artista reconoció la tensión y el enojo que atraviesan a muchas comunidades latinas frente al discurso del mandatario estadounidense, pero llamó a no responder desde el odio.

“Sé que a veces es difícil no odiar, nos sentimos contaminados, pero el odio les da más poder”.

En su mensaje, el intérprete de "Debí tirar más fotos" subrayó que la respuesta debe construirse desde otro lugar, más específicamente, desde el amor.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, dijo, antes de insistir en que la lucha social no puede desligarse de ese principio. “Nuestra lucha tenemos que hacerla con amor”.

El discurso cerró con una declaración directa sobre el sentido de pertenencia y comunidad: “No los odiamos. Amamos a nuestra gente y a nuestras familias”.

La intervención del puertorriqueño ocurre a unos cuantos días de su aparición durante el medio tiempo del Super Bowl, un show que, desde mucho antes de ocurrir, ya ha sido muy criticado por no ser lo suficientemente estadounidense, según algunos fanáticos.

