En la alfombra roja de los Grammy 2026, J Balvin habló de la presencia latina en los premios y mandó un mensaje sobre “seguir apareciendo” para elevar la cultura latina, de hacer música sin expectativas y de por qué, a sus 40, prefiere cuidar su energía, su familia y dejar que las canciones hablen solas y, en medio de esa conversación, soltó una noticia que seguramente muchos de sus fans estaban esperando: estará en el Super Bowl apoyando a Bad Bunny.

J Balvin confirma apoyo a Bad Bunny en el Super Bolw

Cuando le preguntaron si viajaría a San Francisco para el Super Bowl, el colombiano declaró: “claro que voy a estar ahí apoyando”. Recordó que ha trabajado muchas veces con el equipo de Bad Bunny y que, más allá de la amistad, este tipo de momentos son simbólicos para la música latina.

Lee también: Premios Grammy 2026: Sigue EN VIVO el minuto a minuto de la ceremonia

Balvin exhorta a seguir dignificando la cultura musical latina

Balvin explicó que su nominación al Grammy lo tomó por sorpresa porque el proyecto nació como un mixtape, hecho por diversión en el estudio, sin la presión de “hacer un álbum para premios”. Para él, esa libertad creativa fue la clave: cuando haces música pensando en lo que tú quieres decir y no en lo que otros esperan se nota.

Pero el punto central de su mensaje la representación latina, pues admite que este tipo de reconocimientos no se normalizan porque no hablan de ego, sino de comunidad.

“Antes éramos pocos, ahora somos más. Ojalá el próximo año seamos 20, luego 30”, comentó al ver la cantidad de artistas latinos presentes.

La 68.ª edición de los Grammy llega con una lista de nominados que mezcla pop, rap y música latina en las categorías grandes.

Lee también: Así lucen los nominados al Grammy en la alfombra roja de su 68° edición

¿Quiénes son los más nominados en la 68° edición de los Grammy?

Kendrick Lamar lidera con nueve nominaciones, incluyendo Álbum del Año por GNX y presencia doble en Canción y Disco del Año por “Luther” junto a SZA.

Lady Gaga suma siete nominaciones con Mayhem y “Abracadabra”.

Bad Bunny alcanza seis, con Debí Tirar Más Fotos compitiendo por Álbum del Año y “DtMF” en las categorías de Canción y Disco del Año.

En esas mismas ternas aparecen nombres como Billie Eilish, Bruno Mars, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

En Mejor Álbum de Música Urbana, Bad Bunny compite con J Balvin, Feid, Yandel, Nicki Nicole y Trueno.

Mientras que en Rock Latino/Alternativo aparecen nombres históricos como Aterciopelados y Fito Páez, junto a propuestas más nuevas como CA7RIEL y Paco Amoroso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc