Esta noche se lleva a cabo la de los , el premio más importante de la música y, algunos de los artistas nominados ya se encuentran arribando en las instalaciones del Crypto.com Arena de Los Ángeles, el recinto donde se lleva a cabo la alfombra roja.

Sabrina Carpenter es alguna de las cantantes que ya posa en la alfombra roja de los Grammy; este año, la joven cantante está : Mejor álbum por "Man´s best friend", Mejor canción: "Manchild", Canción del año (por el mismo tema) y Mejor interpretación pop individual y Mejor video muscial por "Manchild".

Sabrina Carpenter en la 68° premiación de los Grammy. Foto: AP / Jordan Strauss
Sabrina Carpenter en la 68° premiación de los Grammy. Foto: AP / Jordan Strauss

Rosé, la cantante surcoreana y también integrante BLACKPINK, está nominada en las categorías Grabación del año, Canción del año (composición) y Mejor interpretación duo, grupo pop por el tema "APT", a dueto con Bruno Mars,

Rosé, cantante surcoreana, en los Grammy 2025. Foto: AFP / Jill Conellly
Rosé, cantante surcoreana, en los Grammy 2025. Foto: AFP / Jill Conellly

Yungblud sostiene el Grammy que acaba de recibir en la categoría Mejor interpretación de rock; también está nominado por Mejor canción de rock por "Zombie" y Mejor álbum de rock por "Idols".

Yungblud en la 68 edición de los Grammy. Foto: EFE / Chris Torres
Yungblud en la 68 edición de los Grammy. Foto: EFE / Chris Torres

