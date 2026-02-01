Esta noche se lleva a cabo la 68° edición de los Premios Grammy, el premio más importante de la música y, algunos de los artistas nominados ya se encuentran arribando en las instalaciones del Crypto.com Arena de Los Ángeles, el recinto donde se lleva a cabo la alfombra roja.

Sabrina Carpenter es alguna de las cantantes que ya posa en la alfombra roja de los Grammy; este año, la joven cantante está nominada en seis categorías: Mejor álbum por "Man´s best friend", Mejor canción: "Manchild", Canción del año (por el mismo tema) y Mejor interpretación pop individual y Mejor video muscial por "Manchild".

Sabrina Carpenter en la 68° premiación de los Grammy. Foto: AP / Jordan Strauss

Rosé, la cantante surcoreana y también integrante BLACKPINK, está nominada en las categorías Grabación del año, Canción del año (composición) y Mejor interpretación duo, grupo pop por el tema "APT", a dueto con Bruno Mars,

Rosé, cantante surcoreana, en los Grammy 2025. Foto: AFP / Jill Conellly

Yungblud sostiene el Grammy que acaba de recibir en la categoría Mejor interpretación de rock; también está nominado por Mejor canción de rock por "Zombie" y Mejor álbum de rock por "Idols".

Yungblud en la 68 edición de los Grammy. Foto: EFE / Chris Torres

