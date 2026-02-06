Hablar del estilo de Bad Bunny es hablar de tiempo, contexto y decisión. Su forma de vestir no responde a tendencias inmediatas, sino a momentos específicos de su carrera. Basta mirar sus outfits a lo largo de los años para entender en qué etapa artística se encuentra.

Desde sus primeras apariciones públicas, Benito Antonio Martínez Ocasio comprendió que la imagen no es un complemento, sino una extensión del mensaje. La moda, en su caso, ha funcionado como una narrativa paralela a su música.

1. Los inicios: la calle como punto de partida

Bad Bunny: moda urbana y trap. Foto: Instagram Storm Pablo

Bad Bunny en los inicios de su carrera vestía desde la calle y para la calle. Sudaderas oversized, joggers, gorras planas, cadenas gruesas y tenis definían una estética urbana ligada al trap latino y al entorno del que provenía.

No había intención de sofisticación ni de lujo. Su imagen era directa, honesta y funcional, pero ya dejaba ver una inclinación por destacar y romper con lo convencional dentro del género.

2. La experimentación visual: romper con lo esperado

Bad Bunny y la experimentación social. Foto: Instagram Storm Pablo

Con el crecimiento de su carrera, su estilo comenzó a transformarse. Bad Bunny empezó a incorporar colores intensos, accesorios llamativos, esmalte de uñas, lentes futuristas y prendas que desafiaban los códigos tradicionales de la moda masculina en la escena urbana.

Ejemplos de esta etapa pueden verse en apariciones públicas y videoclips donde mezclaba piezas deportivas con elementos inesperados, marcando el inicio de una imagen más personal y expresiva.

3. La consolidación estética de Bad Bunny

Bad Bunny y el streetwear curado. Foto: Billboard, @meredithjenks

Durante la era de sus discos lanzados en 2020: YHLQMDLG y El Último Tour del Mundo, su estilo alcanzó mayor coherencia visual.

El streetwear seguía presente, pero ahora dialogaba con referencias vintage, siluetas noventeras y una selección más cuidada de prendas.

En portadas, alfombras y presentaciones, Bad Bunny proyectaba una imagen más definida, donde cada look parecía acompañar el universo musical que estaba construyendo.

4. Bad Bunny y el acercamiento al lujo

Bad Bunny: lujo y moda conceptual. Foto: Instagram: Storm Pablo

La transición hacia la moda de lujo marcó un punto de inflexión. Bad Bunny comenzó a integrar piezas de casas como Jacquemus, Burberry, Maison Margiela, Givenchy y Gucci, apostando por siluetas más estructuradas y accesorios con mayor protagonismo.

En eventos internacionales, su imagen dejó claro que el lujo no era un destino, sino una herramienta para ampliar su lenguaje estético y su presencia global.

5. El presente: Bad Bunny como referente de estilo

Bad Bunny como referente global del estilo. Foto: AP

Hoy, Bad Bunny se mueve con naturalidad entre la música, la moda y la cultura pop.

Un ejemplo claro es el traje que lució en los Premios Grammy, donde apostó por una sastrería elegante y sobria de Schiaparelli, confirmando su lugar dentro del panorama del lujo contemporáneo.

Más recientemente, durante la conferencia de prensa del medio tiempo del Super Bowl, apareció con un traje de Bottega Veneta, reafirmando su afinidad con firmas que priorizan diseño, construcción y concepto sobre lo evidente.

Su estilo actual es más refinado, más seguro y profundamente intencional. Cada look comunica estatus, momento y evolución.

La evolución del estilo de Bad Bunny no es una ruptura con su pasado, sino una extensión natural de él. De la moda urbana al lujo, su imagen ha crecido al mismo ritmo que su carrera, convirtiéndose en una pieza clave de su narrativa artística. Bad Bunny no solo cambió su forma de vestir. Convirtió la moda en parte esencial de su historia.

