La marca American Eagle anuncia que el influencer mexicano Juan Bertheau, mejor conocido como Berth Oh!, es el embajador de su nueva colección de ropa interior masculina: AE Underwear.

La propuesta, que incluye boxers tanto holgados como cortes ajustados con stretch, se presenta en colores neutros, con estampados auténticos y atemporales —como el de rayas—, y texturas como el satín. Incluso hay una propuesta de modelos para San Valentín.

La propuesta incluye diseños para San Valentín. Foto: Cortesía de American Eagle

"Confeccionada con materiales de alta tecnología, suaves, transpirables y de alta elasticidad, cada pieza está pensada para moverse contigo, eliminando restricciones y priorizando el confort en cualquier escenario", detalla la marca.

De Última pudo platicar con Berth Oh! durante el lanzamiento. Desde Perisur —centro comercial ubicado al sur de la CDMX—, nos habló de esta campaña y su sentir al ser el nuevo rostro de este proyecto.

Previo a la entrevista, el influencer recordó que tiene un “hilo rojo” con la firma fundada por los hermanos Silverman:

“Llevo muchos años usando American Eagle (...) No solo es que tenga prendas, sino que estuve en su primera tienda en Perisur. Ahora ya cambió la ubicación, pero estar aquí y ser yo quien esté trayendo a todas estas personas me llena muchísimo”.

En la nueva colección la consigna es: comodidad. Foto: Cortesía de American Eagle

Berth Oh!: “Es algo muy brutal ser el rostro de American Eagle"

Amante de los sneakers, conocedor de maratones y con un canal de YouTube que es el archivo digital de su relación con la moda, el nuevo rostro de American Eagle nos habló del momento creativo y de cómo el bienestar físico —mezclado con el mental— hizo que esta campaña se sintiera como un sueño cumplido.

—¿Qué significa que una marca como American Eagle apueste por México en medio del contexto político actual?

Para mí es algo brutal. Es la primera vez que American Eagle trabaja en algo de underwear con alguien de Latinoamérica. Somos los primeros hombres latinoamericanos que hacen esto, y eso ya es muy fuerte.

Justo en este momento, que una marca como American Eagle —sabemos de dónde viene y todo lo que está pasando en su país— voltee a ver a los mexicanos y diga: “Nos vamos a ir full con una campaña hecha 100% por mexicanos y vamos a darles la confianza”, se siente muy importante.

Creo que es algo grande para la marca, pero también para nosotros, porque estamos haciendo cosas que no se habían hecho antes.

Berth Oh! es conocido por su estética urbana y su influencia en el mundo del fitness y el lifestyle. Foto: Cortesía de American Eagle

—Estar en underwear frente a una cámara no es cualquier cosa. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que tú ibas a ser la imagen de este drop?

Lo primero que se me vino a la mente fue: “¡Qué nervios!”. Para realizar las fotos de la campaña estuvimos en Pedregal, había un equipo bastante grande —éramos como 60 personas— y hacía bastante frío... entonces, ya te imaginarás.

El segundo pensamiento que llegó a mi cabeza fue recordar que yo quería esto desde siempre. El hecho de saber que estás trabajando de la mano con una marca tan importante y que estás presente en tantos lugares me motivaba muchísimo. Y lo repito: el hecho de sentirme cómodo con mi cuerpo.

"Todo parte de sentirte cómodo en tu propio cuerpo", Berth Oh. Foto: Cortesía de American Eagle

—Lo que nadie ve suele ser lo más íntimo. ¿Cómo influyen las prendas básicas, como el underwear, en tu confianza en los días largos?

Creo que todo empieza desde que te despiertas, te bañas y te vistes. Si desde ese momento te sientes cómodo, si te ves y te sientes bien cuando te estás vistiendo, tu día cambia por completo.

Cuando tú te sientes bien con cómo te ves, la gente lo nota. La energía cambia, la manera en la que te tratan cambia. Todo parte de sentirte cómodo en tu propio cuerpo.

—Mostrar el cuerpo también es una forma de decir algo. ¿Qué dirías que expresa hoy Juan Bertheau cuando se muestra tal cual es, sin capas encima?

Creo que es lo más profundo que puedes compartir. Estás diciendo literalmente: “Este soy yo”. Esto es lo que llevo años trabajando, construyendo, estando en armonía con la manera que tengo de vivir.

Rayas, anclas y colores neutros son parte de esta campaña. Foto: Cortesía de American Eagle

—Este drop habla de comodidad, pero también de actitud. ¿En qué momento personal y creativo de tu vida tomas este proyecto?

Me agarra en un momento en el que llevo meses, tal vez un par de años, compartiendo con mis seguidores que hay que entrenar para que el cuerpo libere endorfinas. No es para estar “mamado” o “bajar de peso”; a mí eso me vale. Lo que importa es entrenar, subir y sentirte bien.

Después de un entrenamiento fuerte, con tus amigos, tu día cambia por completo. Estás de buenas todo el día y eso es lo que comparto con la gente.

Poder hacer esto me llena mucho (...) Si voy a Campeche —por poner un ejemplo—, me quedo a correr con mis seguidores. En Monterrey, lo mismo: “Nos vemos tal día y vamos a correr”. Saber que estoy motivando a pocas o muchas personas a tener una vida sana o que sus prioridades hayan cambiado, eso me llena un montón.

La nueva colección masculina de AE Underwear ya está disponible en boutiques de la marca y en su tienda online: ae.com/mx.

