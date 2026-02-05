La nieve no suele ser el escenario natural de la lencería, pero cuando se trata de construir una narrativa visual poderosa, el contraste lo es todo. Macarena Achaga lo confirma al protagonizar la nueva propuesta de Etam para San Valentín, una serie de imágenes donde la delicadeza del rosa pastel se enfrenta al frío del paisaje invernal, creando una escena tan inesperada como seductora.

La colección de San Valentín de Etam, titulada DESIR. Foto: Instagram @macabeso

Con un abrigo de pelo sintético en tono lavanda y un set de lencería rosa con bordados sutiles, la actriz apuesta por una estética que equilibra sensualidad y ternura. Lejos de lo explícito, el look se apoya en texturas suaves, transparencias delicadas y una paleta cromática que remite directamente al imaginario romántico de la fecha.

Lencería rosa pastel: el nuevo símbolo del romance

La colección de San Valentín de Etam, titulada Desir, se construye a partir de una idea clara: celebrar una feminidad auténtica, dulce y contemporánea. El set que modela Achaga, embajadora de la marca, destaca por sus bordados de pequeños corazones, copas estructuradas y un diseño ligero que realza la silueta sin exageraciones.

Macarena reinventa el romance con lencería delicada. Foto: Instagram @macabeso

El rosa pastel se convierte en el protagonista absoluto, un tono que esta temporada se aleja de lo infantil para posicionarse como un color clave dentro del lenguaje del romance moderno: suave, íntimo y elegante.

Macarena Achaga, embajadora de Etam. Foto: Instagram @macabeso

La colección romántica de Etam

La línea romántica de Etam para San Valentín construye un universo donde el amor se traduce en texturas y detalles. La propuesta gira en torno a bralettes de encaje sin varillas en tonos rojo y rosa, acompañados de bragas de microfibra con aplicaciones de encaje que priorizan la comodidad sin perder sensualidad.

Entre las piezas clave destacan los bodys de microfibra en rojo y rosa, diseñados con transparencias, bordados de corazones y acabados delicados que refuerzan la estética romántica de la línea. A esto se suman conjuntos en blanco con corazones rojos, un liguero de encaje con motivos de corazón y una tanga blanca con estampado de besos rojos, que aporta un guiño lúdico a la colección.

Lencería con encaje y dibujos de corazones. Foto: Etam

El resultado es una selección que celebra la feminidad desde lo suave y lo íntimo, apostando por siluetas ligeras, encajes sutiles y una paleta cromática que oscila entre el rojo pasión, el rosa empolvado y el blanco, pensada para vivir el romance desde lo personal y lo cotidiano.

