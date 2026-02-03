Apenas va el primer mes del año, y Belinda ya ha cosechado numerosos proyectos entre los que se encuentra la serie "Carlota". Esta producción de HBO la hará entrar en una nueva era, donde incluso su reciente cambio de look es clave.

Por medio de Instagram, la actriz reveló su nuevo estilo, protagonizado por un tono de pelo castaño. Así que es un hecho: ha quedado atrás aquella época donde tanto la elogiábamos por su brillante cabellera rubia, y ahora luce el doble de espectacular.

Belinda se dijo emocionada por comenzar el rodaje de la serie. Foto: Instagram @belindapop

El look "black velvet" de Belinda con mini vestido

"Carlota empieza rodaje. Después de 3 años este proyecto hoy es una realidad. Poder darle vida a Carlota la última emperatriz de México es un sueño, qué gran equipo, a divertirnos en este viaje", escribió la actriz en una galería de fotos que dejaron sin aliento a sus fanáticos.

Para la presentación del proyecto televisivo, Belinda lució un look en terciopelo negro. Su mini vestido ligeramente abultado en la parte inferior y con escote de corazón le agregó un toque de elegancia, fiel al personaje histórico que encarna: Carlota de Habsburgo.

Aunque en la serie se le apreciará con peinados y vestuarios de la época, para esta noche especial combinó su vestido simplemente con unas zapatillas de tiras recubiertas por peluche. Y añadió unos aretes y un collar plateado con gemas verdes, que combinaron a la perfección con sus ojos.

Belinda lució un vestido aterciopelado en la presentación de la serie "Carlota". Foto: Instagram @belindapop

Belinda renueva su cabello con un color castaño oscuro

Y pese a que su vestido era lo bastante poderoso para capturar la atención por sí solo, lo fue aún más su nuevo look de cabello. En las imágenes se le aprecia a la artista con un color castaño oscuro, peinado en ondas sueltas y una longitud hasta la espalda baja.

Hay que recordar que este tinte ha sido uno de los elegidos por profesionales y estilistas de pelo para llevar en 2026. La gama de marrones, chocolates y castaños, como ahora los luce Belinda, proyectan una imagen elegante, juvenil y natural, elementos que caracterizarán los cambios de imagen durante el año.

Particularmente, el Chocolate Brunette (con reflejos claros para proyectar movimiento natural), Espresso Martini (el más profundo y de mantenimiento bajo) y Molten Brunette (con luces en tonos ámbar o cobre) son los que las celebridades estarán adoptando.

Los expertos de Schwarzopf explican que, de manera especial, el tinte castaño expresa una personalidad con clase y elegancia, atributos que Belinda ya tenía pero que reforzó para la interpretación de su personaje en la nueva serie.

A lo largo de la historia hemos visto actrices que convirtieron este color de cabello en un sello persona, por ejemplo, Audrey Hepburn, Angelina Jolie y Penélope Cruz. Esto demuestra que, por más que pueda considerarse un tono básico, cada persona le da su propio estilo y lo hace ver único.

Si tenías ganas de volverte rubia, mejor detente a mirar con detalle el nuevo look de Belinda porque puede convertirse en tu próxima guía de inspiración.

Los tonos castaños proyectan una imagen poderosa y elegante. Foto: Instagram @belindapop

