El cabello es un accesorio más en tu outfit y un medio por el que puedes expresar tu personalidad. Por eso, renovarlo de manera constante puede hacer que te sientas con mayor confianza, sobre todo al comenzar un nuevo ciclo como este mes.

De acuerdo con Mia Astral, creadora de contenido y astróloga, las fases de la Luna tienen una conexión con nuestros períodos internos, entre los que se incluye el crecimiento del pelo.

Se cree que cada etapa del satélite puede influir en la densidad, en la salud del cuero cabelludo o el mantenimiento de su estilo. ¿De qué fechas en particular estamos hablando? Sigue leyendo.

Un corte de cabello puede verse favorecido por las fases de la Luna. Foto: Pixabay

Leer también El debut de Jonathan Anderson en la Alta Costura con Dior

¿Qué días de febrero 2026 cortar tu cabello?

A través de Instagram, Mia Astral publica contenido relevante para realizar rutinas de belleza en cada comienzo de mes y este febrero no es la excepción.

La experta sugiere cortarse el cabello del 3 al 8 de febrero para crezca con una apariencia saludable. Así que ve agendando una cita en el salón de belleza porque esta semana es la mejor para renovar tu imagen.

Específicamente, el 3 de febrero será Luna Llena; existe la creencia de que es una fase de máxima energía y expansión, así que todo lo que “crece” (plantas, uñas o pelo) se ve favorecido.

Aunque la ciencia no respalda esto, en diversas culturas de la antigüedad era tomado en cuenta incluso para diversas actividades humanas como la siembra, cosecha y cultivo.

¿Qué días de febrero no debes cortar el cabello y por qué?

Por otra parte, hacerse un corte en Luna Menguante o el 10 de febrero puede ser menos favorecedor para su crecimiento. Incluso, Mia Astral recalca que debido a que en esta fase el pelo atraviesa por una "limpieza", se le complicará absorber los nutrientes de productos que le pongas.

Así que tampoco se recomienda aplicar un tinte o tratamientos détox, puesto que tu dinero podría ser mal invertido o los efectos no serían tan notorios en el estado de tu melena.

No obstante, dicha fase sí es apropiada para depilarte. Dado que el pelo y el vello en general crece más lento, puedes disfrutar por más tiempo tu depilación facial o corporal.

El cabello tiene un crecimiento lento en la Luna Menguante. Foto: Unsplash

Según el blog del estilista Chris Corsini, cada fase de la Luna influye en diversos procesos de belleza. Pero recuerda que alimentarte bien, hacer ejercicio y cuidarte del estrés también puede ayudarte a lograr el cambio de imagen que tanto deseas.

Leer también Cortes de cabello que son fáciles de peinar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/