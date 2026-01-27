El cabello es una pieza clave para transmitir tu mood y reflejar tu personalidad. Pero sabemos que hay ocasiones en que peinarlo puede ser todo un reto, por eso hay que saber elegir bien su corte.

Si eres una persona que no tiene suficiente tiempo en las mañanas, que no disfruta arreglar su pelo o que quiere lucirlo espectacular sin tanto esfuerzo, aquí te presentamos 5 estilos que amarás.

5 cortes de cabello son fáciles de peinar

1. Corte bob

El cabello corto es más fácil de peinar debido a su longitud, pues se suele enredarse menos y prácticamente se acomoda por sí solo.

Por eso, el corte bob puede darle una apariencia ordenada sin invertir demasiadas horas frente al espejo. Los expertos de Loreal París recomiendan elegirlo en capas, sobre todo si es rizado u ondulado.

Corte bob. Foto: Instagram @gencdoganay

2. Corte pixie

El corte pixie es ideal si no tienes mucho tiempo para arreglarte, pues sólo da volumen en la parte superior de la cabeza y únicamente requiere de una espuma texturizante para mantenerse en su lugar.

Si tu cabello es quebrado o rizado, no tendrás problemas con peinarlo; pero si es lacio, tal vez no te conviene porque puede lucir aplastado.

Corte pixie. Foto: Instagram @florencepugh

3. Corte wolf cut

El wolf cut es tan versátil que lo puedes llevar a la altura de los hombros o de la espalda media. Específicamente, funciona en cabellos ondulados porque su textura natural es suficiente para darle estilo.

Este corte genera volumen en la parte superior de la cabeza y se va degradando a partir en la nuca, quitándole peso a los lados del cabello y puntas.

Si eres fan de lo vintage o tu estética es más punk, tienes que probarlo.

Corte wolf cut. Foto: Instagram @billieeilish

4. Corte en capas largas

Si el cabello corto no es tu favorito, el corte en capas largas será tu acierto total.

Y es que, según indican los expertos de Revlon Professional, luce bien sin esfuerzo en texturas rizadas y onduladas. Para los lacios no se recomienda, a menos que quieran darle un texturizado con cepillos moldeadores o tubos.

Puedes jugar con este tipo de corte optando por tres o más capas, junto con un fleco estilo cortina o mariposa.

Corte en capas largas. Foto: Instagram @selenagomez

5. Corte shaggy

Por último, el corte shaggy es un degradado de capas largas y cortas, mismas que se combinan para dar textura y volumen. Su apariencia de "alborotada" puede jugar a tu favor.

La ventaja de llevarlo en pelo ondulado o rizado es que no necesita estilizado; mientras que en lacios se aconseja lavarlo con el suficiente tiempo de anticipación y, en la medida de lo posible, dormir con unas tiras o unas trenzas para despertar con la textura perfecta y no someterlo al calor.

Cortes shaggy. Foto: Instagram @mileycyrus

