La primavera 2026 llega con una idea clara: el cabello no es solo un complemento, sino un elemento central del estilo personal. Tanto si estás pensando en un cambio radical como si quieres actualizar tu look sin perder tu esencia, los cortes de cabello que serán tendencia en primavera 2026 tienen algo para todos los gustos, texturas y estilos de vida.

En la próxima temporada, la moda capilar mira tanto hacia lo clásico reinventado como hacia propuestas frescas y dinámicas. A continuación, te contamos los cortes de pelo que estarán en todas las agendas de los estilistas y celebridades.

Blunt Bob: el clásico moderno

El blunt bob —corte recto y pulido entre la mandíbula y los hombros— se ha consolidado como uno de los cortes estrella del año. Su línea definida y minimalista aporta un aire sofisticado y moderno que funciona con cabello lacio o ligeramente ondulado.

Este corte se adapta a diferentes largos y texturas y se ve especialmente bien cuando se mantiene con puntas nítidas y brillo saludable. Es ideal para quienes quieren un cambio visible sin complicarse con mucho peinado diario.

Flecos protagonistas

Los flecos regresan con fuerza este año, en versiones que van desde lo largo y sutil hasta lo recto y corto sobre las cejas. Esta tendencia fue recurrente en pasarelas de firmas de renombre y funciona como marco perfecto para el rostro, atrayendo la atención hacia los ojos. Ya sea que elijas fleco tipo curtain bangs (suaves y abiertos al centro) o un fleco más dramático y audaz, esta primavera 2026 lo convierte en un elemento clave del look.

Shaggy moderno

Inspirado en los cortes de los años 70, el shaggy vuelve con capas texturizadas y un aire desenfadado que celebra el movimiento natural del cabello. Este corte es perfecto para quienes buscan volumen sin esfuerzo y una estética casual chic que se ve bien tanto en pelo lacio como en ondas suaves.

Melena XL con capas largas

Para quienes aman el cabello largo, la melena XL con capas largas será una tendencia clave en primavera 2026. Visto en pasarelas de casas como Bottega Veneta o Louis Vuitton, este estilo permite jugar con peinados y texturas sin perder elegancia ni glamour. Es un corte ideal si te gusta variar entre lacio, ondas o recogidos románticos.

Pixie o garçon

El cabello corto no se va: el pixie y el estilo garçon siguen entre los favoritos para quienes buscan un cambio atrevido. Con laterales y nuca más cortos y la parte superior con un poco más de longitud, estos cortes favorecen especialmente rostros ovalados, de corazón y diamante. Además, son opciones prácticas para la primavera 2026, ya que requieren poco mantenimiento y pueden estilizarse con textura natural o suave.

Más allá del largo, la tendencia de capas ligeras con movimiento natural estará dominando la temporada. Estos cortes no solo facilitan el estilo diario, sino que también aportan volumen y definición sin sacrificar ligereza, perfecto para clima cálido y looks frescos.

Cómo elegir tu corte según tu estilo y textura

Cortes rectos y pulidos como el blunt bob funcionan mejor si quieres un look definido y elegante.

Shaggy y capas texturizadas crean un efecto relajado y dinámico, ideal si tu cabello tiende a moverse naturalmente.

Flecos llamativos pueden transformar cualquier melena simple en un look icónico.

Pixies y cortes garçon son perfectos para quienes buscan renovar sin complicaciones de peinado.

Melena XL con capas suaves ofrece versatilidad si quieres cambiar de peinado con frecuencia.

La primavera 2026 trae consigo una conversación estética donde el cabello deja de ser un detalle y se convierte en protagonista del estilo personal. Y lo hace con cortes que celebran tanto lo clásico como la quintaesencia del cambio elegante.

