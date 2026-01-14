Si ya no quieres vivir esclava del salón cada cuatro semanas, hay buenas noticias. En 2026, la tendencia en coloración no va de cubrirlo todo, sino de trabajar con la raíz, no contra ella.

Técnicas difuminadas, tonos naturales y mezclas inteligentes permiten que el crecimiento del pelo se vea intencional durante semanas (o meses). Estos son los tintes que siguen funcionando, aunque la raíz del cabello crezca.

1. Rubio oscuro difuminado

No es rubio platinado ni beige extremo: es un rubio profundo, con raíz ligeramente sombreada. Con este tono, la raíz que se empieza a notar con el crecimiento del cabello, parecerá parte del diseño, especialmente en quienes tienen el pelo castaño claro, rubio, incluso algunas melenas con canas.

El tono de rubio que estilistas recomiendan cuando quieres espaciar el tinte sin perder estilo. Foto: Instagram @cesarlararuvalcaba_hairdesign

2. Castaño natural

El castaño en versiones cálidas o neutras es uno de los tonos más agradecidos cuando la raíz aparece. Al sumar, reflejos finos y bien integrados, el crecimiento se camufla y el color se mantiene elegante sin contrastes duros.

Un tinte que no grita “ya toca retoque” y mantiene el look pulido por semanas. Foto: Instagram @rulosalvientohair

3. Balayage en tonos miel o caramelo

El balayage sigue reinando porque nace desde la raíz. En tonos miel, caramelo o avellana, el efecto es natural y luminoso, incluso cuando pasan los meses.

Ni muy frío ni dorado: es el equilibrio perfecto para disimular el crecimiento. Foto: Instagram @colorstudiobydina_

4. Cobrizo suave

Los tonos cobrizos intensos exigen mantenimiento, pero en versiones suaves —mezclados con castaño o rubio oscuro— el crecimiento se ve armónico y favorecedor.

El cobrizo suave también es una elección ideal. Foto: Instagram @yesi_salon_

5. Canas integradas con babylights

En lugar de taparlas, se mezclan. Las babylights finas ayudan a que las canas se confundan con el color y el crecimiento sea mucho menos evidente.

El nuevo lujo en coloración no es el retoque constante, sino un tinte que desvanece bien. Elegir tonos bien pensados no solo ahorra tiempo y dinero: también hace que el cabello se vea más natural, moderno y relajado.

Babylights para ocultar las canas. Foto: Instagram @jorgegomezestudiohair

6. Rubio beige ceniza

Ni muy dorado ni demasiado frío: el rubio beige con matiz ceniza es de los tonos más agradecidos cuando la raíz empieza a notarse. Se funde con el crecimiento natural y evita el contraste fuerte que delata el retrato atrasado. Funciona bien porque disimula la raíz oscura y las canas.

