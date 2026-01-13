El color del cabello tiene un impacto directo en la forma en que se perciben el rostro y las facciones. Un tono bien elegido puede aportar luminosidad, suavizar líneas de expresión y restar años visualmente; mientras que una mala elección puede endurecer los rasgos o acentuar imperfecciones.

Cuando el color del tinte refleja luz y armoniza con el tono de la piel, se crea una apariencia más fresca y juvenil. Por eso, hoy te presentamos las mejores alternativas.

Leer también Golden Globes: las tendencias beauty que dominaron la alfombra roja

¿Qué tonos de tinte ayudan a verse más joven?

Castaños

Los castaños claros, almendra y tonos chocolate cálidos son considerados de los más favorecedores para un efecto rejuvenecedor. Estos colores aportan profundidad sin endurecer los rasgos y, especialmente, funcionan cuando son uno o dos tonos más claros que la base natural.

Otra opción es el chocolate con reflejos dorados o caramelo, porque también ilumina la piel y le da una apariencia saludable.

Los expertos del blog Arkhé Cosmetics señalan que estos tonos son ideales para quienes desean un cambio natural, ya que mantienen un equilibrio entre lo elegante y fresco, además de adaptarse bien a distintos tipos de pieles.

Rubios

Por otra parte, los rubios miel, dorados y caramelo pueden disimular las canas y armonizar el rostro. A diferencia de los platinados, éstos tonos conservan un matiz cálido que suaviza las facciones y evita un efecto artificial.

Como segunda alternativa podemos mencionar a los rubios cenizos suaves, que van mejor en pieles frías porque ayudan a neutralizar los signos de cansancio (como las ojeras) y a camuflar las líneas de expresión.

De acuerdo con un artículo de L’Oréal Paris, el secreto está en evitar los rubios demasiado claros y sin matices, debido a que endurecen el rostro y hacen evidente la pérdida de densidad capilar.

Si buscas disimular canas y suavizar tus facciones, elige rubios miel, caramelo o dorados que aporten luz.Foto: Freepik

Rojos

En cuanto a los tonos rojizos, cobrizos y caobas, los expertos indican que llevarlos en el cabello puede crear un efecto rejuvenecedor cuando se eligen en los matices correctos.

En pieles medias y claras, los anteriores tintes aportan energía y calidez. Así que se recomienda llevar un rojo fresa, cobrizo jengibre y caoba rojizo.

Sin embargo, los rojos demasiado intensos o saturados pueden resaltar manchas o arrugas en la piel.

Por el contrario, el caoba clásico, borgoña y cobrizo profundo le quedan perfecto a las pieles morenas. Aquí es mejor evitar los tintes demasiado claros para que no se vean artificiales.

¿Qué color de tinte puede sumarte años?

Los expertos de L’Oréal Paris recomiendan evitar el negro azabache, ya que suele endurecer los rasgos y hacer más visibles las canas al crecer.

Una situación similar ocurre con los rubios platinados o extremadamente claros, que generan un contraste poco favorecedor y una apariencia dura.

Si quieres un efecto rejuvenecedor inmediato, opta por castaños claros o tonos chocolate con reflejos cálidos que iluminen el rostro. Foto: Pexels

Un buen tinte, acompañado de la técnica adecuada, puede convertirse en el aliado clave para renovar tu imagen sin recurrir a cambios drásticos. ¿Te animas a probarlos?

Leer también 5 colores de cabello ideales si ya no quieres cubrir canas cada mes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters