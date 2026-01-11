La piel se enfrenta diariamente a factores como la contaminación, el estrés y los cambios constantes de temperatura, motivos suficientes para que los ingredientes naturales se integren a la rutina de cuidado facial.

En particular, la avena se ha convertido en un recurso eficiente para recuperar el brillo del cutir y mantenerlo saludable. Su uso tópico, especialmente en forma de agua, es una gran alternativa incluso para las pieles sensibles.

Hoy te contamos sobre sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios del agua de avena en la piel?

La avena cuenta con propiedades calmantes, pues sus compuestos naturales actúan contra la inflamación cutánea.

Según un artículo de la clínica NeusDermo, este cereal contiene avenantramidas, sustancias con acción antiinflamatoria y antioxidante que ayudan a disminuir el enrojecimiento, el picor y la sensación de ardor.

Esta propiedad explica por qué el agua de avena resulta útil en casos de dermatitis leve, piel reactiva o después de la exposición solar, puesto que contribuye a restaurar el bienestar de la dermis sin alterar su equilibrio natural.

Aplicada como tónico, el agua de avena acompaña la limpieza diaria sin alterar el equilibrio de la piel. Foto: Freepik

Además, de acuerdo con el blog del Valquer Laboratorios, sus aporta beta-glucanos y lípidos naturales refuerzan la barrera cutánea y reducen la pérdida de humedad. Cuando se aplica como tónico o en compresa, actúan humectantes para mejorar la elasticidad y crear una sensación de suavidad.

Dicha acción resulta clave en pieles secas o deshidratadas, debido a que favorece la regeneración celular sin obstruir los poros.

Además de hidratar, la avena cumple una función purificante. Según los especialistas de NeusDermo, las saponinas presentes en los granos facilitan una limpieza profunda, capaz de eliminar impurezas sin resecar.

Y otro beneficio es que es compatible con pieles grasas o con tendencia al acné, pues ayuda a absorber el exceso de sebo y a mantener el pH cutáneo en niveles más estables.

Así, con un uso continuo, el agua de avena contribuye a una piel más uniforme y con menor tendencia a brotes.

¿Cómo preparar y aplicar el agua de avena en la piel?

Para obtener el agua, primero tienes que triturar o remojar avena y colar la mezcla hasta lograr un líquido blanquecino.

Tal como lo explica Valquer Laboratorios, este tónico debe aplicarse sobre la piel limpia con ayuda de un atomizador o algodón. Y no es necesario enjuagarlo si se utiliza por las noches, ya que esto permite una mayor absorción.

También es útil como alivio post-solar o para refrescar la piel durante el día.

El agua de avena puede ayudarte a mejorar la apariencia de tu piel. Foto: Freepik

El agua de avena se consolida como un remedio natural para el cuidado de la piel gracias a su capacidad para calmar, hidratar y proteger el rostro.

