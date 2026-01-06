El castaño es el color comodín del cabello: elegante, natural y mucho más fácil de mantener que los rubios extremos o los tonos oscuros planos. Pero no todos los castaños funcionan igual cuando aparecen las canas. La clave está en elegir tonos con matices y profundidad, que suavicen la raíz y aporten luz al rostro.

Ayudan a disimular las canas, suavizan la raíz y rejuvenecen el rostro sin retoques constantes. Foto: Freepik

Tonos de castaño que cubren mejor las canas

Estos son los 5 tonos de castaño que mejor disimulan las canas y, además, rejuvenecen.

1. Castaño miel

Es uno de los tonos más favorecedores. El castaño miel mezcla una base cálida con reflejos dorados que hacen que las canas se integren de forma natural, en lugar de resaltar. Aporta luz al rostro, suaviza facciones y funciona especialmente bien en pieles cálidas o neutras.

El castaño miel aporta luz y calidez al cabello. Foto: Instagram @victorgochopeluqueria

2. Castaño chocolate suave

Este tono es profundo, elegante y muy fácil de mantener. A diferencia del negro, el chocolate suave no marca tanto la raíz cuando crece y ayuda a que las canas se noten menos por contraste. Es ideal si buscas un look pulido, clásico y atemporal.

Un tono profundo y elegante que disimula la raíz. Foto: Instagram @lizzileonbeautystudio

3. Castaño avellana

El castaño avellana es uno de los favoritos de los estilistas cuando se trata de camuflar canas. Tiene una mezcla equilibrada entre tonos fríos y cálidos, lo que crea dimensión y movimiento en el cabello. Además, crece de forma mucho más discreta que otros tonos.

Equilibrado y con dimensión, el castaño avellana camufla las canas. Foto: Instagram @pineda.yordy1

4. Castaño con babylights

Más que un color, es una técnica aliada. Las babylights en tonos castaños finos ayudan a romper la uniformidad del color y hacen que las canas se pierdan visualmente entre los reflejos. Es una excelente opción si no quieres teñir todo el cabello.

Las babylights en tonos castaños rompen la uniformidad y hacen que las canas se noten menos. Foto: Instagram @theknotstudio_

5. Castaño cenizo claro

Para quienes prefieren tonos fríos, el castaño cenizo claro es ideal. Neutraliza reflejos rojizos o anaranjados y se mezcla muy bien con las canas, sobre todo si estas son más plateadas. Eso sí: debe mantenerse bien matizado para evitar que se vea apagado.

Un castaño frío que neutraliza reflejos y se mezcla mejor con canas plateadas. Foto: Instagram @puchanacolorful

