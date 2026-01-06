Más Información
El castaño es el color comodín del cabello: elegante, natural y mucho más fácil de mantener que los rubios extremos o los tonos oscuros planos. Pero no todos los castaños funcionan igual cuando aparecen las canas. La clave está en elegir tonos con matices y profundidad, que suavicen la raíz y aporten luz al rostro.
Tonos de castaño que cubren mejor las canas
Estos son los 5 tonos de castaño que mejor disimulan las canas y, además, rejuvenecen.
1. Castaño miel
Es uno de los tonos más favorecedores. El castaño miel mezcla una base cálida con reflejos dorados que hacen que las canas se integren de forma natural, en lugar de resaltar. Aporta luz al rostro, suaviza facciones y funciona especialmente bien en pieles cálidas o neutras.
2. Castaño chocolate suave
Este tono es profundo, elegante y muy fácil de mantener. A diferencia del negro, el chocolate suave no marca tanto la raíz cuando crece y ayuda a que las canas se noten menos por contraste. Es ideal si buscas un look pulido, clásico y atemporal.
3. Castaño avellana
El castaño avellana es uno de los favoritos de los estilistas cuando se trata de camuflar canas. Tiene una mezcla equilibrada entre tonos fríos y cálidos, lo que crea dimensión y movimiento en el cabello. Además, crece de forma mucho más discreta que otros tonos.
4. Castaño con babylights
Más que un color, es una técnica aliada. Las babylights en tonos castaños finos ayudan a romper la uniformidad del color y hacen que las canas se pierdan visualmente entre los reflejos. Es una excelente opción si no quieres teñir todo el cabello.
5. Castaño cenizo claro
Para quienes prefieren tonos fríos, el castaño cenizo claro es ideal. Neutraliza reflejos rojizos o anaranjados y se mezcla muy bien con las canas, sobre todo si estas son más plateadas. Eso sí: debe mantenerse bien matizado para evitar que se vea apagado.
