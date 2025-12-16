Con el paso de los años, el cabello cambia. Pierde pigmento, brillo y, en muchos casos, fuerza. Ante este proceso natural, cada vez más personas buscan alternativas menos agresivas que los tintes convencionales.

En ese contexto, la combinación de bicarbonato de sodio y romero ha ganado popularidad como un tratamiento casero que promete cuidar tus mechones plateados.

¿Qué función cumple el bicarbonato y el romero en el cabello con canas?

El bicarbonato de sodio actúa principalmente como agente limpiador. Según la Clínica Dermatológica Internacional este compuesto ayuda a eliminar residuos de productos, sebo acumulado y partículas de contaminación que se adhieren al cuero cabelludo.

Al mantener la superficie capilar más limpia, el cabello puede conservar mejor su color natural y absorber con mayor facilidad los activos de origen natural. No obstante, los especialistas advierten que su pH alcalino exige un uso moderado para evitar resequedad o debilitamiento de la fibra capilar.

Por su parte, el romero es una planta ampliamente utilizada en la cosmética natural. De acuerdo con la Academia Española de Dermatología, sus antioxidantes naturales ayudan a estimular la microcirculación sanguínea del cuero cabelludo.

Este estímulo favorece la actividad de los "melanocitos", responsables de producir el pigmento del cabello. Por esta razón, su aplicación constante se relaciona con un oscurecimiento progresivo del tono y una mejora visible en el brillo y la textura, especialmente en cabellos castaños u oscuros.

Juntos, potencian el color de las canas, actúan como un matizador y unifican el tono de la melena, la mezcla hace que el cabello luzca con vida, luminoso y sano. Con el uso constante de romero, incluso se puede notar un ligero oscurecimiento del pelo.

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y romero para las canas?

Esta preparación es sencilla y accesible para preparar en casa. Se recomienda hervir un litro de agua junto con varias ramas de romero fresco durante aproximadamente 5 minutos.

Una vez retirada del fuego, se añaden tres cucharadas de bicarbonato de sodio y se mezcla hasta disolverlo. Es fundamental dejar enfriar la preparación antes de aplicarla para evitar irritaciones en el cuero cabelludo.

Según recomendaciones de la Mayo Clinic, la mezcla debe aplicarse sobre el cabello limpio, distribuyéndola desde la raíz hasta las puntas, como si fuera un enjuague o un baño de color.

Se deja actuar entre 15 y 30 minutos y posteriormente se enjuaga con agua tibia, lavando el cabello de forma habitual. Para evitar efectos adversos se recomienda aplicar este tratamiento 1 o 2 veces por semana y alternarlo con productos hidratantes.

El bicarbonato de sodio y el romero no sustituyen un tinte profesional ni garantizan resultados inmediatos, pero representan una alternativa natural para quienes buscan matizar las canas y cuidar su cabello de forma más consciente.

