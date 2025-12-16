La temporada de posadas es sinónimo de reuniones, cenas improvisadas y fotos que terminan en Instagram. Y aunque el outfit suele llevarse el protagonismo, el peinado correcto puede elevar por completo tu look, incluso si lo armas en casa y en pocos minutos.

Estos peinados para posadas no solo están en tendencia, también favorecen distintos tipos de rostro, edades y estilos personales.

Peinados para posadas que elevan cualquier look

1. Coleta baja pulida

Es un estilo limpio que estiliza el rostro, alarga visualmente el cuello y funciona especialmente bien con vestidos de noche o looks minimalistas. Se lleva con la raya al centro y un acabado brillante en la parte superior, mientras que la coleta se mantiene suelta y con movimiento.

Es una opción ideal para posadas de oficina o cenas más formales, ya que equilibra elegancia y sobriedad. Puedes sumar un accesorio para el cabello del estilo de tu outfit.

Coleta baja + accesorio. Foto. Freepik

Tip extra: aplica gel ligero solo en la parte superior para un acabado limpio sin rigidez.

2. Ondas suaves con raya al centro

Otro favorito de la temporada son las ondas suaves, un peinado que nunca falla en eventos nocturnos. Este estilo aporta volumen controlado, enmarca el rostro y se adapta tanto a cabello largo como medio.

Funciona especialmente bien si buscas un look femenino y versátil, ya que combina con vestidos satinados, trajes sastre o conjuntos monocromáticos.

Los peinados con ondas siguen en auge y elevan cualquier look. Foto: Especial. Instagram @eonielouisa.hair

Tip extra: si tu cabello es fino, usa mousse antes de ondular para mayor duración.

3. Chongo relajado con mechones sueltos

Para quienes prefieren llevar el cabello recogido, el chongo se posiciona como una de las opciones más elegantes del momento. No es un recogido rígido, sino uno con textura, que suaviza las facciones y aporta un aire sofisticado sin verse serio.

Es perfecto para posadas familiares o eventos semi-formales, sobre todo cuando se acompaña de accesorios discretos y maquillaje luminoso.

El chongo es una opción que se ve elegante. Foto: Freepik

Tip extra: deja mechones frontales para suavizar facciones.

4. Media coleta con accesorio protagonista

La media coleta con accesorio protagonista también se ha convertido en un peinado clave para las celebraciones decembrinas. Este estilo es ideal para cabello corto o medio y tiene un efecto rejuvenecedor inmediato.

Al dejar parte del cabello suelto, el look se siente más relajado y festivo, mientras que el accesorio —ya sea un moño, una pinza metálica o detalles con perlas— eleva el peinado sin necesidad de mucho esfuerzo.

Media coleta con accesorio. Foto: Freepik

Tip extra: moños, pinzas metálicas o perlas elevan el peinado al instante.

5. Trenza suelta lateral

Finalmente, la trenza sigue siendo una apuesta segura para posadas de día o eventos al aire libre. Es cómoda, favorecedora y muy fotogénica, especialmente cuando se lleva ligeramente deshecha para un acabado más actual. Este peinado funciona mejor en cabello largo y aporta un toque romántico que encaja perfecto con el espíritu de la temporada.

La trenza de lado da un efecto de peinado muy natural. Foto: Freepik

Tip extra: abre la trenza con los dedos para un efecto más actual.

Elegir el peinado correcto puede hacer que tu look se sienta pensado, actual y cómodo. Los mejores peinados para posadas son aquellos que se adaptan a tu estilo y te permiten disfrutar la noche sin preocuparte por el espejo.

