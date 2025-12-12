Dua Lipa, una de las artistas pop más influyentes de la última década, volvió a captar la atención global tras mostrar un cambio de look que sorprendió a sus seguidores. La cantante, que acaba de concluir su gira "Radical Optimism", apareció en Nueva York mostrando un color de cabello más claro del que había usado en meses recientes.

¿Cómo es el nuevo color de cabello de Dua Lipa?

El tono elegido por Dua Lipa corresponde a un castaño claro con reflejos rojizos visibles bajo luz directa, que la revista InStyle identifica como "cinnamon brown", un tono que se apunta entre los favoritos para la temporada de fiestas.

De acuerdo con sus publicaciones oficiales a través de su cuenta de Instagram, el color funciona como un punto intermedio entre los tonos oscuros que había llevado en los últimos meses y los colores rojizos o platinados que utilizó anteriormente.

Además, este color crea un equilibrio con el tipo de maquillaje que predomina en invierno, generalmente basado en piel luminosa, labios neutros y contornos suaves. Para artistas como Dua Lipa, que alterna entre escenarios, sets y alfombras rojas, este tono permite mantener un look uniforme y elegante en todas sus presentaciones.

Su peinado lo llevó recogido con mechones frontales sueltos (así que esperamos que luzca su melena suelta para apreciar mejor la coloración). Llevó un maquillaje en tonos neutros que reforzaron el look final para esta temporada fría.

Matt Rez fue el encargado del nuevo color de pelo de la intérprete, un experto que ha atendido a otras celebridades como Ana de Armas, Hailey Bieber y Lucy Hale; también está detrás de la coloración más reciente que luce la estrella latina Karol G.

Foto: Instagram @dualipa

El atuendo que acompañó la presentación del nuevo look de Dua Lipa

La cantante utilizó un atuendo perteneciente a la colección primavera–verano 2026 de Ferragamo, diseñado por Maximilian Davis. La pieza central es una blusa de transparencias, cubierta por un patrón de animal print en color dorado. La prenda incorpora una abertura frontal que recorre la línea central desde el cuello hasta el abdomen.

Dua Lipa apareció con un tono castaño claro y un flequillo marcado durante su reciente aparición en Nueva York. Foto: Instagram @dualipa

La combinación incluye una falda de corte midi con un gráfico en tonos que van del café al azul, confeccionada en la misma técnica que la parte superior. En cuanto a accesorios, llevó un bolso suave con aplicaciones de pelo perteneciente también a Ferragamo. Agregó aretes dorados de Hugo Kreit y un reloj turquesa de Audemars Piguet.

Dua Lipa combinó el look con un bolso soft con aplicaciones de pelo de Ferragamo y accesorios en dorado. Foto: Instagram @dualipa

El nuevo color de cabello y el conjunto transparente anticipa un cierre de año en el que Dua Lipa vuelve a marcar tendencia dentro y fuera del escenario.

