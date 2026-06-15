La lluvia y los intensos vientos del jueves 11 de junio dejaron más de 200 árboles caídos, 81 encharcamientos y seis inundaciones en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Aunado a ello, se tiene el reporte de 42 vehículos dañados por la caída de árboles, explicó el alcalde Mauricio Tabe en conferencia de prensa.

Refirió que la lluvia fue de 70 milímetros por metro cúbico; sin embargo, la velocidad de los vientos alcanzó la velocidad de 60 kilómetros por hora, lo cual causó tantas caídas de árboles.

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“(Estas situaciones) demostraron nuestra capacidad de operación y que somos un gobierno que está preparado para enfrentar las contingencias”, subrayó el edil.

Por lo tanto, dijo que se instaló una sala de crisis para enfrentar la emergencia y que todas las áreas del gobierno actuaron oportunamente para regresar a la normalidad a la brevedad.

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Tabe agregó que desde ayer domingo quedó restablecido el suministro eléctrico en todas las colonias que habían sido afectadas y que todos los árboles caídos fueron retirados de la vialidad; además, se realizó una limpieza exhaustiva para que las ramas no taparan las coladeras.

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Finalmente, dijo que los vecinos también demostraron su solidaridad y empatía durante la emergencia, ya que hubo varios voluntarios tras la tormenta del jueves.

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mahc/LL