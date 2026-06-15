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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes 15 de junio amaneció con un ambiente fresco.
Sin embargo, señaló que después del mediodía se prevé que haya un ambiente caluroso.
Por otro lado, señaló que, alrededor de las 14:00 horas a 19:00 horas, se espera un incremento de nublados con intervalos de chubascos y algunas lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Agregó que habrá vientos de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora (Km/h).
¿Cuál será la temperatura para las siguientes 24 horas?
SGIRPC indicó que la temperatura esperada para las próximas 24 horas será de una máxima de 25 °C y una mínima de 15°C conforme vaya avanzando el día.
Del mismo modo, Protección Civil recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana SGIRPC.
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¿Cuál es el estado del Popocatépetl?
En cuanto al estado del Popocatépetl, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos apuntó que no hay riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
Detalló que mediante webcams se observa una ligera emisión de vapor de agua y que el VAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica.
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mahc/LL
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