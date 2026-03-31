Amecameca, Méx.-Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos a la Coordinación de Grupos Tácticos de Alta Montaña y Agreste Valle de México, despliegan un dispositivo de vigilancia y prevención en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl para proteger a visitantes nacionales y extranjeros.

Esas acciones formen parte del operativo “Paliacate”, por lo que los efectivos estatales mantienen presencia constante en Paso de Cortés.

Allí realizan disuasión del delito, orientan a los visitantes y vigilan las condiciones meteorológicas.

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Esta mañana, con cielo nublado y nieve en la zona, el lugar registró la visita de alrededor de 100 personas.

De forma adicional, en el paraje de Tlamacas, próximo al volcán Popocatépetl, los policías efectúan recorridos de seguridad para evitar conductas delictivas y fortalecer el contacto con las personas que circulan por el sitio.

Las autoridades prestan atención especial a esta zona porque permanece restringida debido a la actividad volcánica.

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En el Parque Nacional Nevado de Toluca se mantiene cerrado de manera preventiva ante las condiciones climáticas y de seguridad, con el fin de evitar incidentes.

Las autoridades piden a la población seguir las indicaciones que emitan los canales oficiales.

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