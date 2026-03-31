Autoridades de la Ciudad de México continuarán realizando pruebas de alcoholemia e implementando el programa “Conduce sin Alcohol” los días de partidos de futbol, incluidos los que tendrán lugar en el Estadio Banorte por el Mundial 2026, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

El jefe de la Policía capitalina advirtió que en todos los partidos se realizan este tipo de pruebas a los usuarios, cuya finalidad es sensibilizar a la población sobre el consumo responsable de esta sustancia, pero no para restringir ni prohibir su uso, pues dentro del estadio está permitido.

“Son eventos donde se permite el consumo de alcohol; nunca estas pruebas son para prohibir o para restringir el uso, porque adentro está permitido el consumo de alcohol. Creo que ahí es donde hay que tener el debate, sobre cuánto consumo, en qué horarios. Si se restringe o no, es un debate que corresponde a otra esfera, y estas pruebas tienen el objetivo de sensibilizar”, dijo.

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En conferencia de prensa, Vázquez Camacho afirmó que “sería absurdo” que en un evento en el que está permitido el consumo de alcohol al interior del recinto, las autoridades realizaran pruebas a absolutamente toda la gente que ingrese, pues señaló que no es común criterio operativo para ningún espectáculo o evento deportivo.

En este sentido, resaltó que se seguirán haciendo las pruebas para sensibilizar a la gente sobre los riesgos de consumir alcohol y sobre los riesgos de manejar después de ingerirlo, con el programa “Conduce Sin Alcohol”.

“Es así como se está trabajando y lo continuaremos haciendo, privilegiando, por supuesto, la prevención y la sensibilización de los usuarios, que no consuman cantidades de alcohol que pongan en riesgo, por distintas razones, su vida”, precisó.

Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el objetivo es que todas las actividades que se realicen en la CDMX con motivo del Mundial sean sin afectar a los demás, y reiteró que el consumo de alcohol es uno de los riesgos de estos eventos deportivos, de ahí que se haga un llamado preventivo, no solo a la gente que va al estadio, sino para todas las familias.

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