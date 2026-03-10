Hay cero tolerancia a conductas como las que realizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), que empujaron un vehículo por calles de la alcaldía Azcapotzalco hasta Naucalpan, Estado de México, afirmó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

“Esto no es una conducta común, no es una conducta sistemática y no es una conducta tolerada. Hay cero tolerancia a este tipo de conductas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a partir de esa política de cero tolerancia se cesa del cargo a quienes materialmente participaron en el movimiento del vehículo y también a quienes tuvieron una supervisión deficiente que son los mandos”.

La noche del jueves 5 de marzo, policías de la SSC fueron captados en video cuando empujaban un taxi con dos personas sin vida hasta el perímetro del municipio mexiquense de Naucalpan.

Vázquez Camacho confirmó que los policías y sus mandos fueron cesados durante la investigación, y que existe la posibilidad de que sean encontrados responsables por otras conductas.

“La investigación en efecto podría arrojar responsabilidades sobre otras conductas, en este momento la valoración que se hizo para la suspensión o cese de los mandos es la falta de supervisión efectiva del personal”, dijo.

