Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hay cero tolerancia a conductas como las que realizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), que empujaron un vehículo por calles de la hasta Naucalpan, Estado de México, afirmó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

“Esto no es una conducta común, no es una conducta sistemática y no es una . Hay cero tolerancia a este tipo de conductas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a partir de esa política de cero tolerancia se cesa del cargo a quienes materialmente participaron en el movimiento del vehículo y también a quienes tuvieron una supervisión deficiente que son los mandos”.

Lee también

La noche del jueves 5 de marzo, policías de la SSC fueron captados en video cuando empujaban un taxi con dos personas sin vida hasta el perímetro del municipio mexiquense de Naucalpan.

Vázquez Camacho confirmó que los policías y sus mandos fueron durante la investigación, y que existe la posibilidad de que sean encontrados responsables por otras conductas.

“La investigación en efecto podría arrojar responsabilidades sobre otras conductas, en este momento la valoración que se hizo para la suspensión o cese de los mandos es la falta de supervisión efectiva del personal”, dijo.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]