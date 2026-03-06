Más Información

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México debuta con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer contundentemente a Gran Bretaña

México debuta con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al vencer contundentemente a Gran Bretaña

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () informó que se investiga a oficiales que en el que se encontraban dos cuerpos a bordo, para sacarlo del perímetro de la alcaldía Azcapotzalco y dejarlo en calles de Naucalpan, en el Estado de México.

Por estos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una .

Además, se notificó a la Fiscalía General de Justicia capitalina para las indagatorias por el doble homicidio, así como lo correspondiente a la alteración de la escena.

Lee también

La noche del jueves, dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un auto con cromáticas de taxi de la Ciudad de México.

De acuerdo a las primeras versiones, las personas habrían perdido la vida por disparos de arma de fuego.

Policías de la SSC empujaron el auto hasta dejarlo en los límites de Azcapotzalco con el municipio de Naucalpan.

La SSC mencionó que los oficiales directamente involucrados en estos hechos y los mandos responsables de supervisarlos serán cesados del cargo, en tanto se realizan las investigaciones y se fincan responsabilidades.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]