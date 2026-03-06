La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que se investiga a oficiales que empujaron un taxi en el que se encontraban dos cuerpos a bordo, para sacarlo del perímetro de la alcaldía Azcapotzalco y dejarlo en calles de Naucalpan, en el Estado de México.

Por estos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta de investigación administrativa.

Además, se notificó a la Fiscalía General de Justicia capitalina para las indagatorias por el doble homicidio, así como lo correspondiente a la alteración de la escena.

La noche del jueves, dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un auto con cromáticas de taxi de la Ciudad de México.

De acuerdo a las primeras versiones, las personas habrían perdido la vida por disparos de arma de fuego.

Policías de la SSC empujaron el auto hasta dejarlo en los límites de Azcapotzalco con el municipio de Naucalpan.

La SSC mencionó que los oficiales directamente involucrados en estos hechos y los mandos responsables de supervisarlos serán cesados del cargo, en tanto se realizan las investigaciones y se fincan responsabilidades.

