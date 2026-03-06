Un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y federales derivó en la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la venta de droga, extorsión y préstamos informales bajo el esquema conocido como “gota a gota”, que operaría en la Ciudad de México y al menos en 12 entidades del país.

El primer aseguramiento ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un departamento ubicado en la calle Técnicos y Manuales, en la colonia Área Federal Fave Sedena, en la alcaldía Iztapalapa. En el lugar, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, intervinieron el inmueble sin uso de violencia.

Durante la diligencia fueron detenidos Juan Jeferson, de 21 años, ciudadano colombiano, y Ana Luz, de 32 años, de nacionalidad mexicana. En el sitio los agentes aseguraron 11 bolsas con aparente marihuana, una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo, una libreta con anotaciones y al menos 10 tarjetas publicitarias relacionadas con préstamos de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble presuntamente era utilizado por integrantes de un grupo delictivo conformado principalmente por ciudadanos extranjeros, dedicado tanto al narcomenudeo como a la extorsión y a la colocación de préstamos informales con cobros excesivos, conocidos como “gota a gota”.

Las autoridades señalan que esta organización tendría presencia en varias alcaldías de la capital, entre ellas Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón, además de operar en municipios del Estado de México y en otras entidades del país.

Lee también Operación Enjambre deja otros tres detenidos; son funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex

En una segunda acción, elementos de la SSC detuvieron en la calle Serafín Olarte, en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez, a Julio Gabriel, de 24 años, y a Marlyn Dahiana, de 28 años, ciudadana colombiana, quienes también serían integrantes de la misma estructura criminal.

Tras una revisión preventiva, los policías les aseguraron 55 bolsitas con aparente marihuana, 63 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína en piedra, un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica. En tanto, el inmueble cateado quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, los implicados presuntamente forman parte de una red dedicada a la venta de droga, extorsiones y préstamos “gota a gota”, modalidad de financiamiento ilegal que suele derivar en amenazas y cobros violentos contra quienes no pueden pagar las cuotas impuestas.

Las personas detenidas se presumen inocentes y serán consideradas como tales hasta que un juez determine su responsabilidad mediante una sentencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl