Naucalpan. - Dos personas que se encontraban a bordo de un taxi perdieron la vida la noche de ayer, luego de ser heridas de bala en la colonia La Ahuizotla.

Las víctimas fueron sorprendidas por sujetos armados cuando estaban dentro de un vehículo tipo taxi modelo Nissan Tiida con cromática de la Ciudad de México.

Los hechos se registraron en la Calzada de La Naranja, en los límites con la alcaldía Azcapotzalco, de la capital del país.

Al sitio llegaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan para acordonar la escena donde murieron dos hombres dentro de la unidad de transporte público con número económico 1487.

Posteriormente llegaron agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar indicios que les permitan investigar el caso.

afcl

