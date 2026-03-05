Más Información

Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron en a Ángel "N", alias "El Chaparro", acusado del delito de asociación delictuosa agravada y presunto integrante de una célula delictiva ligada a La Familia Michoacana.

La FGJ informó que la captura de "" se suma a la de Arturo Ángel, alias "", llevada a cabo el pasado 19 de febrero, y a la de Juan “N”, alias , capturado el 26 de febrero.

“El Ayala” y “El Seven” fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada, como parte de una investigación iniciada el 10 de febrero de 2025, por el homicidio de cinco personas y lesiones a una más en el barrio San Miguel, en el poblado de San Andrés Mixquic, en Tláhuac.

En el caso de “El Ayala”, se le relaciona con diversos homicidios en Milpa Alta, Tláhuac y Chalco, en el Estado de México, informó la FGJ.

Mientras que “El Seven” está identificado como el presunto líder de la célula criminal.

De acuerdo con la FGJ el grupo al que pertenecería “El Chaparro” está relacionado con delitos como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y varios hechos violentos, con presencia en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Luego de su detención, “El Chaparro” fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para que determine su situación jurídica.

