Más Información

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Tiroteo cerca de la frontera con México deja a una persona en estado crítico; se vio involucrada la Patrulla Fronteriza

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia

Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos; científicos alertan riesgo nuclear y climático

Reloj del Juicio Final queda a 85 segundos; científicos alertan riesgo nuclear y climático

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Sheinbaum: “Sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”; exhibe lista de gastos de la "Corte del pasado"

Amecameca, Mex. - Juan “N”, alias , sujeto identificado como líder de una facción criminal de La Familia Michoacana, fue detenido este martes en el municipio de .

La reaprehensión de este sujeto ocurrió a través de un operativo coordinado entre la Policía de Investigación de la Ciudad de México, con colaboración de la .

Lee también:

“El sujeto fue detenido en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa”, informó la fiscalía capitalina.

A “El Seven” también lo relacionan con delitos de alto impacto en territorio de la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Tras ser capturado en suelo mexiquense, al presunto líder de una facción ligada a La Familia Michoacana lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la alcaldía Xochimilco, donde quedará a disposición de un juez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]