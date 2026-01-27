Tlatlaya, Méx.— Tlatlaya se ha convertido en la zona cero pues fue el municipio mexiquense donde se surgió el 1 de enero el primer caso del Gusano Barrenador de Ganado (GBG) tras detectarse una “gusanera” en una cabra.

Desde entonces, la preocupación entre ganaderos ha aumentado pues se investigaron 18 casos en los municipios de Tlatlaya, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Sultepec durante la primera quincena del presente mes de enero. De ese universo, 11 fueron confirmados por las autoridades como GBG.

“Como todo, si no se ataca de inmediato se extiende como las plagas, tal vez nos falló prevenir, tal vez porque nos confiamos de alguna manera”, detalló un ganadero.

En Tlatlaya se detectó el primer caso del Gusano Barrenador de Ganado. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Este GBG nace de la mosca azul, la cual deposita sus larvas dentro de alguna herida que tenga el ganado. “Aquí no es de que hoy sí y mañana no, tenemos que estar revisando al ganado en todo momento porque nos gana la mosca y si eso pasa, olvídese, arrasa con el demás ganado”, explicaron los productores.

Para Maurilio, ganadero del municipio de Tlatlaya, dicha plaga era ajena a las que comúnmente le “pegaban” al municipio sureño.

“Pues no le puedo decir que sabemos cómo identificar 100% el gusano o qué remedio, porque en mi caso no había pasado por eso, ya cuando le vi la herida a una de las reses pues sólo avisé a otro ganadero y trajo gente y ya comenzaron a checar”, señaló.

Personal veterinario de la Secretaría del Campo instalará en total mil 500 trampas en un radio de entre 20 y 40 kilómetros de los puntos de infección localizados. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Refirió que la inversión para sanar al ganado una vez que presenta la mosca azul es mucha, de ahí que algunos ganaderos no actúan de manera inmediata.

“Si es mucho dinero el que se necesita, aunque digan que no, tal vez para quienes compran digamos el tratamiento por mayoreo no les salga tan caro, pero uno que llega a tener cuatro, cinco animales pues sí”, explicó.

“No es un riesgo”

La secretaria del Campo del Estado de México, María Eugenia Hernández, refirió que no representa un riesgo para la entidad dicha plaga, sin embargo, pidió a los ganaderos estar en constante monitoreo.

“Creo que todavía no es un riesgo, aunque no debemos de decir que no es importante no deben dejar de dar la atención que se merece porque por eso ha avanzado a lo largo de todo el año desde dónde empezó a generarse, de Panamá se vino recorriendo todos los países de Centroamérica y luego llegar a nuestro país creo que debemos de darle la importancia que se debe”, dijo.

De acuerdo con la secretaria, la zona sur conocida alberga las condiciones para que la mosca azul se desarrolle con facilidad,

“Finalmente esta plaga se ha presentado ya en nuestro estado sobre todo en la región sur de nuestro estado que es donde tenemos un clima cálido y donde tenemos la mayor parte de nuestra producción ganadera, es mucho más fácil que se propague en zonas calientes y no tanto como en estas zonas altas o zonas frías.

“Aquí en nuestro estado pues llegó justo lo creemos por la parte de Guerrero, que de hecho una localidad donde se detectó el primer caso fue en una localidad muy cercana a Guerrero, ahí ya se habían presentado algunos casos entonces pues va avanzando la plaga y tenemos que seguir conteniendo y seguir haciendo el esfuerzo de su gobierno del estado en coadyuvancia con el gobierno federal para poder detener el avance de alguna forma”, detalló.

Prevención

Como una manera de contener la plaga del GBG, el gobierno del Estado de México desplegó 20 brigadas con 40 médicos veterinarios especializados en el tratamiento contra este insecto en la región sur, para el monitoreo en 18 municipios del sur, donde colocaron las primeras 500 trampas que servirán para llevar un control y monitoreo de la mosca.

El personal veterinario de la Secretaría del Campo instalará en total mil 500 trampas en un radio de entre 20 y 40 kilómetros de los puntos de infección localizados.

Otra acción, es la que ha desplegado personal de la Secretaría de Salud del Estado de México, que es la revisión de rastros para supervisar que la carne que sale de estos lugares para su venta no esté contaminada con GBG y así prevenir afectaciones en la salud.

Mientras la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) reforzará la campaña preventiva, principalmente en la atención de caninos, que después del ganado representan la segunda especie más afectada por esta plaga a nivel nacional.