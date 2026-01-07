Amatepec, Méx.— Ganaderos de los municipios de Tlatlaya y Amatepec se muestran preocupados, toda vez que los casos de gusano barrenador en el sur del Estado de México van a la alza al pasar de uno a siete.

Hasta el lunes 5 de enero, productores han afirmado que se han presentado principalmente en los bovinos.

“Hasta el momento no ha sido posible confirmar si el problema se ha extendido a otros municipios de la región, así como si el parásito se ha encontrado en otras especies de animales”, detallaron ganaderos.

El sábado 3 de enero, se tenía un caso confirmado del gusano barrenador en una cabra en el municipio de Tlatlaya.

Por ello, Antonino Duarte Díaz, presidente de la Unión Ganadera del Sur del Estado de México, pidió a los productores estar muy pendientes de la situación. “Ya lo esperábamos, ya estaba previsto que iba a llegar hasta acá porque nos invitaron el año pasado a un evento en Chiapas y sólo había dos casos de gusano barrenador, y ahorita hay más de 3 mil casos en el Estado de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán”.

Resaltó que hace unos días se registró el primer caso en la frontera de Tamaulipas, lo que podría generar un cierre en la franja entre México y Estados Unidos. Esta situación generaría un impacto económico en el sector.

“Yo sí quisiera pedirle a los productores que nos enfocáramos en eso, que no se espanten; a nuestros antecesores les tocó pasar por pandemias, pero tenemos que echarle ganas.

“Afortunadamente ya hay más tecnología, ya hay más personal especializado en atender el problema”.

Jorge Omar Velázquez Espinosa, director general de Agricultura de la Secretaría del Campo del Edomex, aseguró que ya se tomaron “cartas en el asunto”, contratando personal y adquiriendo medicamento necesario para atacar dicho parásito.

“En una proyección nosotros sabíamos que estaba latente la posibilidad de que llegara el gusano barrenador, y nos preparamos con 14 técnicos especializados para la atención e identificación. De igual forma, las uniones ganaderas cuentan con técnicos que están siendo capacitados y que (...) realizarán estos barridos”, expuso.